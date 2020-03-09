احتفل عبدالمجيد العلي بزواجه على كريمة محمد العبهول وذلك بإحدى القاعات بجدة بحضور أهالي العروسين.
"العلي" يحتفل بزواجه في جدة
احتفل عبدالمجيد العلي بزواجه على كريمة محمد العبهول وذلك بإحدى القاعات بجدة بحضور أهالي العروسين.
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"العلي" يحتفل بزواجه في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-09
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
10:55 PM
"العلي" يحتفل بزواجه في جدة
احتفل عبدالمجيد العلي بزواجه على كريمة محمد العبهول وذلك بإحدى القاعات بجدة بحضور أهالي العروسين.
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