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إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

يُقام ضمن بطولة كأس العالم لراليات الباها 2020م

أوضح المسؤول التنفيذي لسباق "رالي حائل تويوتا الدولي 2020" زياد جاموس، أن الرالي الذي سيقام ضمن بطولة كأس العالم لراليات الباها 2020م، سيشهد اختلافًا كبيرًا في الآلية والعمل نتيجة للتقيد بالإجراءات الوقائية التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد جاموس أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجميع مواقع عمل اللجان بالرالي وتنفيذها دون تأخير، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص خيمة خارجية في موقع الفعاليات بمقرّ مركز العمليات للرالي، يتم خلالها وضع بروتوكول خاص في التنظيم والتنسيق والاحترازات الصحية المهمة.

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إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي
سبق

أوضح المسؤول التنفيذي لسباق "رالي حائل تويوتا الدولي 2020" زياد جاموس، أن الرالي الذي سيقام ضمن بطولة كأس العالم لراليات الباها 2020م، سيشهد اختلافًا كبيرًا في الآلية والعمل نتيجة للتقيد بالإجراءات الوقائية التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد جاموس أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجميع مواقع عمل اللجان بالرالي وتنفيذها دون تأخير، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص خيمة خارجية في موقع الفعاليات بمقرّ مركز العمليات للرالي، يتم خلالها وضع بروتوكول خاص في التنظيم والتنسيق والاحترازات الصحية المهمة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
06:25 PM

إجراءات وقائية احترازية لـ"فيروس كورونا" في رالي حائل تويوتا الدولي

يُقام ضمن بطولة كأس العالم لراليات الباها 2020م

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أوضح المسؤول التنفيذي لسباق "رالي حائل تويوتا الدولي 2020" زياد جاموس، أن الرالي الذي سيقام ضمن بطولة كأس العالم لراليات الباها 2020م، سيشهد اختلافًا كبيرًا في الآلية والعمل نتيجة للتقيد بالإجراءات الوقائية التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد جاموس أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجميع مواقع عمل اللجان بالرالي وتنفيذها دون تأخير، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص خيمة خارجية في موقع الفعاليات بمقرّ مركز العمليات للرالي، يتم خلالها وضع بروتوكول خاص في التنظيم والتنسيق والاحترازات الصحية المهمة.

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