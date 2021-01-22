"تويتر" يُقرّر حذف حساب "خامنئي"

على خلفية تهديده لـ"ترامب" بصورة

حذف موقع "تويتر" حساب المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، على خلفية نشره صورة لاعب جولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تستهدفه طائرة مسيرة؛ حيث تعهد بالثأر لمقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني بطائرة أمريكية مسيرة.

وحمل المنشور تصريحات صدرت عن "خامنئي" في ديسمبر، قال فيها: إن "الثأر حتمي"، مُجدّدًا تعهُّده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الكبير.

وكتب "خامنئي" على "تويتر" في 16 ديسمبر: "يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني، وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتمًا في الوقت المناسب"، دون أن يذكر "ترامب" الذي وجّه بتنفيذ العملية.



وحذف "تويتر"، هذا الشهر، تغريدة لـ"خامنئي" قال فيها: إن اللقاحات الأمريكية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى "تلويث دول أخرى".

وقالت شركة "تويتر": إن التغريدة قد انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.

