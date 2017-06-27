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الأسبوع في 8 صور: الرجل العنكبوت يقابل الـ"بابا".. وكارثة في تركيا

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من كارثة انهيار أحد المباني في فلوريدا إلى كارثة بيئية في الساحل التركي.. وما بين ذلك مصافحة خاصة بين بابا الفاتيكان والرجل العنكبوت. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مشهد كارثي للمبنى المنهار جزئيًا في فلوريدا بالولايات المتحدة.. لا يزال نحو 100 شخص مفقود



2- انهيار جسر للمشاة على الطريق السريع في واشنطن العاصمة



3- رجلٌ يحاول جاهدًا إخراج حافلته التي ابتلعها الفيضان في القرم



4- مشهد جوي لارتفاع مستوى الصمغ أو مخاط البحر في بحر مرمرة في تركيا



5- سمكة ميتة تطفو على البحر من جراء الكارثة البيئية التي تضرب الساحل التركي



6- فيل يطل برأسه من مطبخ أحد البيوت التايلاندية.. لم يأتِ من أجل الاطمئنان على أهل البيت بل من أجل الطعام



7- بابا الفاتيكان يصافح رجلاً يرتدي زي الشخصية الكرتونية الشهيرة الرجل العنكبوت



8- سربٌ من الطيور يطير أمام الشمس أثناء غروبها في بحيرة فان في تركيا





الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع في 8 صور: الرجل العنكبوت يقابل الـ"بابا".. وكارثة في تركيا
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من كارثة انهيار أحد المباني في فلوريدا إلى كارثة بيئية في الساحل التركي.. وما بين ذلك مصافحة خاصة بين بابا الفاتيكان والرجل العنكبوت. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مشهد كارثي للمبنى المنهار جزئيًا في فلوريدا بالولايات المتحدة.. لا يزال نحو 100 شخص مفقود



2- انهيار جسر للمشاة على الطريق السريع في واشنطن العاصمة



3- رجلٌ يحاول جاهدًا إخراج حافلته التي ابتلعها الفيضان في القرم



4- مشهد جوي لارتفاع مستوى الصمغ أو مخاط البحر في بحر مرمرة في تركيا



5- سمكة ميتة تطفو على البحر من جراء الكارثة البيئية التي تضرب الساحل التركي



6- فيل يطل برأسه من مطبخ أحد البيوت التايلاندية.. لم يأتِ من أجل الاطمئنان على أهل البيت بل من أجل الطعام



7- بابا الفاتيكان يصافح رجلاً يرتدي زي الشخصية الكرتونية الشهيرة الرجل العنكبوت



8- سربٌ من الطيور يطير أمام الشمس أثناء غروبها في بحيرة فان في تركيا





27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
02:01 AM

الأسبوع في 8 صور: الرجل العنكبوت يقابل الـ"بابا".. وكارثة في تركيا

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
3,560

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. من كارثة انهيار أحد المباني في فلوريدا إلى كارثة بيئية في الساحل التركي.. وما بين ذلك مصافحة خاصة بين بابا الفاتيكان والرجل العنكبوت. والمزيد تجدونه في الصور.


1- مشهد كارثي للمبنى المنهار جزئيًا في فلوريدا بالولايات المتحدة.. لا يزال نحو 100 شخص مفقود



2- انهيار جسر للمشاة على الطريق السريع في واشنطن العاصمة



3- رجلٌ يحاول جاهدًا إخراج حافلته التي ابتلعها الفيضان في القرم



4- مشهد جوي لارتفاع مستوى الصمغ أو مخاط البحر في بحر مرمرة في تركيا



5- سمكة ميتة تطفو على البحر من جراء الكارثة البيئية التي تضرب الساحل التركي



6- فيل يطل برأسه من مطبخ أحد البيوت التايلاندية.. لم يأتِ من أجل الاطمئنان على أهل البيت بل من أجل الطعام



7- بابا الفاتيكان يصافح رجلاً يرتدي زي الشخصية الكرتونية الشهيرة الرجل العنكبوت



8- سربٌ من الطيور يطير أمام الشمس أثناء غروبها في بحيرة فان في تركيا





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