النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإطاحة بـ"صومالي" في جدة هدَّد مقيمًا بساطور وسرق منه مبلغًا ماليًّا

تم إعداد محضر بالواقعة وتسليمه للشرطة

تمكَّنت دوريات الأمن بمحافظة جدة من القبض على جانٍ من الجنسية الصومالية؛ قام بتهديد مقيم آخر مستخدمًا آلة حادة "ساطور"، وسرقة 1200 ريال.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مقيم من الجنسية الهندية، يفيد بتعرضه لتهديد باستخدام آلة حادة "ساطور" من قِبل شخص من الجنسية الصومالية، وسرقة مبلغ ١٢٠٠ ريال.

وعلى الفور انتقلت دوريات الأمن إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط الجاني، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتسليمه للشرطة؛ لتتولى التحقيق في القضية بحكم الاختصاص.

الجهات الأمنية جدة الدوريات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإطاحة بـ"صومالي" في جدة هدَّد مقيمًا بساطور وسرق منه مبلغًا ماليًّا
سبق

تمكَّنت دوريات الأمن بمحافظة جدة من القبض على جانٍ من الجنسية الصومالية؛ قام بتهديد مقيم آخر مستخدمًا آلة حادة "ساطور"، وسرقة 1200 ريال.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مقيم من الجنسية الهندية، يفيد بتعرضه لتهديد باستخدام آلة حادة "ساطور" من قِبل شخص من الجنسية الصومالية، وسرقة مبلغ ١٢٠٠ ريال.

وعلى الفور انتقلت دوريات الأمن إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط الجاني، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتسليمه للشرطة؛ لتتولى التحقيق في القضية بحكم الاختصاص.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
11:15 PM

الإطاحة بـ"صومالي" في جدة هدَّد مقيمًا بساطور وسرق منه مبلغًا ماليًّا

تم إعداد محضر بالواقعة وتسليمه للشرطة

A A A
هادي العصيمي - جدة
1
2,405

تمكَّنت دوريات الأمن بمحافظة جدة من القبض على جانٍ من الجنسية الصومالية؛ قام بتهديد مقيم آخر مستخدمًا آلة حادة "ساطور"، وسرقة 1200 ريال.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مقيم من الجنسية الهندية، يفيد بتعرضه لتهديد باستخدام آلة حادة "ساطور" من قِبل شخص من الجنسية الصومالية، وسرقة مبلغ ١٢٠٠ ريال.

وعلى الفور انتقلت دوريات الأمن إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط الجاني، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتسليمه للشرطة؛ لتتولى التحقيق في القضية بحكم الاختصاص.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,261
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,728
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,104
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,449

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة