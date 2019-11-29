الإطاحة بـ"صومالي" في جدة هدَّد مقيمًا بساطور وسرق منه مبلغًا ماليًّا

تم إعداد محضر بالواقعة وتسليمه للشرطة

تمكَّنت دوريات الأمن بمحافظة جدة من القبض على جانٍ من الجنسية الصومالية؛ قام بتهديد مقيم آخر مستخدمًا آلة حادة "ساطور"، وسرقة 1200 ريال.

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا من مقيم من الجنسية الهندية، يفيد بتعرضه لتهديد باستخدام آلة حادة "ساطور" من قِبل شخص من الجنسية الصومالية، وسرقة مبلغ ١٢٠٠ ريال.

وعلى الفور انتقلت دوريات الأمن إلى موقع البلاغ، وتمكنت من ضبط الجاني، وتم إعداد محضر بالواقعة، وتسليمه للشرطة؛ لتتولى التحقيق في القضية بحكم الاختصاص.