"رويترز": مصابو "كورونا" في العالم يتجاوزون 7 ملايين

عدد الوفيات يقترب من 400 ألف

ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.



وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.