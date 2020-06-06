"رويترز": مصابو "كورونا" في العالم يتجاوزون 7 ملايين

ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.
وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.
ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.
فيروس كورونا الجديد
وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.
ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.
وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.
ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.
وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.