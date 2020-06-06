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"رويترز": مصابو "كورونا" في العالم يتجاوزون 7 ملايين

عدد الوفيات يقترب من 400 ألف

ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.


وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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"رويترز": مصابو "كورونا" في العالم يتجاوزون 7 ملايين
سبق

ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.


وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
07:57 PM
اخر تعديل
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
09:01 PM

"رويترز": مصابو "كورونا" في العالم يتجاوزون 7 ملايين

عدد الوفيات يقترب من 400 ألف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت "رويترز" في إحصاء نشرته، اليوم السبت، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم.


وأضافت الوكالة أن عدد الوفيات اقترب من 400 ألف حالة وفاة.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,880
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
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