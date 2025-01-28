نائب وزير الخارجية يستعرض مع مسؤول بريطاني سبل تعزيز التعاون

خلال لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين المملكة وبريطانيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التنسيق المشترك في كل ما يخدم مصالح البلدين الصديقين.