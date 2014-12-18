"الفلوس دي حلال يا ولد عمي؟".. أسرار عبارة هزت مواقع التواصل "مُسِن وبكاء"

"رأفت" راويًا موقفًا مؤثرًا له: بعد استلامه المال نظر إليَّ ودعا الله أن يشفي والدتي

تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع مقطع فيديو لمُسِنٍّ مصري وهو ويتساءل باكيًا أثناء حصوله على مبلغ كجائزة من برنامج اليوتيوب "جبر الخواطر"، مكررًا عبارة "الفلوس دي حلال يا ولد عمي؟"، وعبروا بإعجاب من خلال تغريداتهم عن جمال عفة البسطاء وصدق مشاعرهم ونقاء سريرتهم.

وتفصيلًا، كشف مقدم البرنامج المذيع المصري أحمد رأفت لبرنامج "mbc في أسبوع" عن تفاصيل موقفه مع المسن عبدالعظيم؛ مشيرًا إلى أنه رغم عِوَزه وحاجته؛ إلا أنه كان مترددًا وقلقًا من أخذ الأموال خشية أن يكون مصدرها حرامًا؛ موضحًا أنه تأثر وهو يشاهد الدموع والبكاء من الرجل الكبير في السن والبسيط جدًّا.

ولفت "رأفت"، إلى أن هذا المشهد المؤثر أعاد إلى ذاكرته ذات عبارة "أم سيد" التي ألحت عليه بنفس السؤال "الفلوس دي حلال أم حرام"؟

وأوضح أن فكرة برنامجه "جبر الخواطر" انطلقت من عام 2019، ويتم تقديمها على شكل مسابقة لمساعدة الآخرين من خلال التجول في الشارع واختيار الناس بالصدفة دون اتفاق مسبق.

وتحدث "رأفت" عن الموقف الذي أثر فيها شخصيًّا وأبكاه قائلًا: "أثناء تصويري إحدى حلقات جبر الخواطر وبعد أن استلم الرجل الكبير في السن المال، نظر إليّ ودعا الله أن يشفي لي والدتي المريضة، فكان موقفًا مؤثرًا جدًّا".