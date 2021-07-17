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تجمع الرياض الصحي الأول يوجّه رسائل توعوية تتعلق بالنحر

أكد أهمية حقيبة الإسعافات الأولية تحسباً للحالات الطارئة

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول رسائل توعوية بإجراءات السلامة أثناء النحر، حيث احتوت على إجراءات السلامة الواجب اتباعها عند ذبح الأضاحي، وضرورة وجود حقيبة الإسعافات الأولية قبل النحر تحسباً للحالات الطارئة، وكيفية التعامل مع الجروح البسيطة، والجروح العميقة والنزيف الحاد وأهمية نقل المصاب حينها إلى الطوارئ.

وأفاد "التجمع الأول" أن أقسام الطوارئ في منشآته تستقبل سنوياً حالات متعددة لإصابات مختلفة بجروح قطعية؛ غالبيتها في اليدين والأرجل .

وشدد على خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

يذكر أن "التجمع الأول" في جميع منشآته يستقبل مختلف الحالات الإسعافية، بوجود كوادر طبية مؤهلة ومدربة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.


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تجمع الرياض الصحي الأول يوجّه رسائل توعوية تتعلق بالنحر
سبق

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول رسائل توعوية بإجراءات السلامة أثناء النحر، حيث احتوت على إجراءات السلامة الواجب اتباعها عند ذبح الأضاحي، وضرورة وجود حقيبة الإسعافات الأولية قبل النحر تحسباً للحالات الطارئة، وكيفية التعامل مع الجروح البسيطة، والجروح العميقة والنزيف الحاد وأهمية نقل المصاب حينها إلى الطوارئ.

وأفاد "التجمع الأول" أن أقسام الطوارئ في منشآته تستقبل سنوياً حالات متعددة لإصابات مختلفة بجروح قطعية؛ غالبيتها في اليدين والأرجل .

وشدد على خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

يذكر أن "التجمع الأول" في جميع منشآته يستقبل مختلف الحالات الإسعافية، بوجود كوادر طبية مؤهلة ومدربة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.


17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
04:25 PM

تجمع الرياض الصحي الأول يوجّه رسائل توعوية تتعلق بالنحر

أكد أهمية حقيبة الإسعافات الأولية تحسباً للحالات الطارئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق تجمع الرياض الصحي الأول رسائل توعوية بإجراءات السلامة أثناء النحر، حيث احتوت على إجراءات السلامة الواجب اتباعها عند ذبح الأضاحي، وضرورة وجود حقيبة الإسعافات الأولية قبل النحر تحسباً للحالات الطارئة، وكيفية التعامل مع الجروح البسيطة، والجروح العميقة والنزيف الحاد وأهمية نقل المصاب حينها إلى الطوارئ.

وأفاد "التجمع الأول" أن أقسام الطوارئ في منشآته تستقبل سنوياً حالات متعددة لإصابات مختلفة بجروح قطعية؛ غالبيتها في اليدين والأرجل .

وشدد على خطورة اتباع الطرق غير السليمة عند ذبح أضاحي العيد، وضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ تجنباً لأي إصابة قد تحدث بسبب السكاكين والسواطير الحادة.

يذكر أن "التجمع الأول" في جميع منشآته يستقبل مختلف الحالات الإسعافية، بوجود كوادر طبية مؤهلة ومدربة وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.


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