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بدعم أمني.. ضبط 3 آلاف منتج دوائي مخالف داخل صيدلية بالرياض وإغلاقها

تحرك إثر بلاغ.. مستودع بلا ترخيص ومضادات حيوية وعبوات تجميل وأجهزة

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن قيامها -بالتعاون مع وزارتي التجارة والصحة والجهات الأمنية- بضبط 3 آلاف منتج دوائي مخالف بالرياض داخل مستودع تابع لصيدلية؛ حيث جرى إغلاقها.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى هيئة الغذاء والدواء عن صيدلية تخالف اشتراطات التخزين، وبالمباشرة -بالتعاون مع الجهات المختصة- جرى ضبط 3 آلاف منتج من أدوية ومضادات حيوية ومنتجات تجميل وأجهزة طبية لتخزينها في مكان غير مرخص ومخالف لاشتراطات الهيئة.

هذا وقد جرى إغلاق المستودع حتى استيفاء الشروط وتصحيح وضع المنشأة وإغلاق الصيدلية.

هيئة الغذاء والدواء وزارة الصحة وزارة التجارة صيدلية اشتراطات التخزين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدعم أمني.. ضبط 3 آلاف منتج دوائي مخالف داخل صيدلية بالرياض وإغلاقها
سبق

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن قيامها -بالتعاون مع وزارتي التجارة والصحة والجهات الأمنية- بضبط 3 آلاف منتج دوائي مخالف بالرياض داخل مستودع تابع لصيدلية؛ حيث جرى إغلاقها.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى هيئة الغذاء والدواء عن صيدلية تخالف اشتراطات التخزين، وبالمباشرة -بالتعاون مع الجهات المختصة- جرى ضبط 3 آلاف منتج من أدوية ومضادات حيوية ومنتجات تجميل وأجهزة طبية لتخزينها في مكان غير مرخص ومخالف لاشتراطات الهيئة.

هذا وقد جرى إغلاق المستودع حتى استيفاء الشروط وتصحيح وضع المنشأة وإغلاق الصيدلية.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
06:20 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
07:50 PM

بدعم أمني.. ضبط 3 آلاف منتج دوائي مخالف داخل صيدلية بالرياض وإغلاقها

تحرك إثر بلاغ.. مستودع بلا ترخيص ومضادات حيوية وعبوات تجميل وأجهزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,746

كشفت هيئة الغذاء والدواء عن قيامها -بالتعاون مع وزارتي التجارة والصحة والجهات الأمنية- بضبط 3 آلاف منتج دوائي مخالف بالرياض داخل مستودع تابع لصيدلية؛ حيث جرى إغلاقها.

وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى هيئة الغذاء والدواء عن صيدلية تخالف اشتراطات التخزين، وبالمباشرة -بالتعاون مع الجهات المختصة- جرى ضبط 3 آلاف منتج من أدوية ومضادات حيوية ومنتجات تجميل وأجهزة طبية لتخزينها في مكان غير مرخص ومخالف لاشتراطات الهيئة.

هذا وقد جرى إغلاق المستودع حتى استيفاء الشروط وتصحيح وضع المنشأة وإغلاق الصيدلية.

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