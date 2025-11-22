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شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 مصريين ارتكبوا 42 جريمة سرقة

جاوزت قيمة المسروقات مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية؛ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريال، حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 مصريين ارتكبوا 42 جريمة سرقة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية؛ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريال، حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
01:29 PM

شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي من 5 مصريين ارتكبوا 42 جريمة سرقة

جاوزت قيمة المسروقات مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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6,636

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكوّن من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية؛ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريال، حيث جرى توقيفهم واُتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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