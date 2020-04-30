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تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.. النيابة العامة تُدشن أكاديميتها الإلكترونية عن بُعد

تهدف إلى رفع كفاءة المنسوبين من خلال تمكينهم لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم

دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية المتعلقة بالتدريب الإلكتروني لمنسوبي النيابة العامة عن بُعد، وذلك تماشياً مع قرارات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورفعاً لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من كورونا.

وأوضح النائب العام أن أكاديمية النيابة العامة عبارة عن منصة تدريب إلكتروني عن بُعد متخصصة في المجال الجنائي والأعمال المساندة له، تهدف إلى رفع كفاءة منسوبي النيابة العامة، من خلال تمكينهم لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى العديد من الأدوات الإلكترونية التي من شأنها رفع مستوى كفاءات منسوبي النيابة العامة.

وبيّن أن أكاديمية تتيح النيابة العامة الإلكترونية أداة الفصول الافتراضية التي يتم توظيفها لأغراض التدريب؛ وهي بيئة تدريبية متزامنة تتم من خلال نقل الصوت والفيديو والمحتوى المباشر عبر الإنترنت، والتفاعل المتبادل بين المشاركين، بالإضافة لصفحة المجتمعات المهنية، وهي بيئة آمنة وخاصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة، كأحد أشكال التدريب على رأس العمل لرفع جودة العمل الجنائي، كما توفر خبراء في المجال الجنائي للإجابة عن الاستفسارات.

ولفت النائب العام النظر إلى أنَّ أكاديمية النيابة العامة تستهدف في خططها المستقبلية برامج مجتمعية تهدف لرفع نسبة الوعي والثقافة الجنائية، لتحقيق مجموعة الأهداف المتكاملة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وثمّن المعجب ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي مكّنتها من إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية والجنائية في المملكة، وسيرها بخطى واثقة وموفقة في ظل التوجيهات الكريمة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، تحت مظلة التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.


وأوضح أن النيابة العامة حريصة على تطوير منسوبيها بالمهارات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات والعوائق؛ ومنها جائحة كورونا في سبيل نجاح أعمالهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات التكميلية بكافة أدوات وأشكال التدريب المتاحة.

الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النيابة العامة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.. النيابة العامة تُدشن أكاديميتها الإلكترونية عن بُعد
سبق

دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية المتعلقة بالتدريب الإلكتروني لمنسوبي النيابة العامة عن بُعد، وذلك تماشياً مع قرارات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورفعاً لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من كورونا.

وأوضح النائب العام أن أكاديمية النيابة العامة عبارة عن منصة تدريب إلكتروني عن بُعد متخصصة في المجال الجنائي والأعمال المساندة له، تهدف إلى رفع كفاءة منسوبي النيابة العامة، من خلال تمكينهم لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى العديد من الأدوات الإلكترونية التي من شأنها رفع مستوى كفاءات منسوبي النيابة العامة.

وبيّن أن أكاديمية تتيح النيابة العامة الإلكترونية أداة الفصول الافتراضية التي يتم توظيفها لأغراض التدريب؛ وهي بيئة تدريبية متزامنة تتم من خلال نقل الصوت والفيديو والمحتوى المباشر عبر الإنترنت، والتفاعل المتبادل بين المشاركين، بالإضافة لصفحة المجتمعات المهنية، وهي بيئة آمنة وخاصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة، كأحد أشكال التدريب على رأس العمل لرفع جودة العمل الجنائي، كما توفر خبراء في المجال الجنائي للإجابة عن الاستفسارات.

ولفت النائب العام النظر إلى أنَّ أكاديمية النيابة العامة تستهدف في خططها المستقبلية برامج مجتمعية تهدف لرفع نسبة الوعي والثقافة الجنائية، لتحقيق مجموعة الأهداف المتكاملة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وثمّن المعجب ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي مكّنتها من إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية والجنائية في المملكة، وسيرها بخطى واثقة وموفقة في ظل التوجيهات الكريمة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، تحت مظلة التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.


وأوضح أن النيابة العامة حريصة على تطوير منسوبيها بالمهارات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات والعوائق؛ ومنها جائحة كورونا في سبيل نجاح أعمالهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات التكميلية بكافة أدوات وأشكال التدريب المتاحة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
07:07 PM

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية.. النيابة العامة تُدشن أكاديميتها الإلكترونية عن بُعد

تهدف إلى رفع كفاءة المنسوبين من خلال تمكينهم لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أكاديمية النيابة العامة الإلكترونية المتعلقة بالتدريب الإلكتروني لمنسوبي النيابة العامة عن بُعد، وذلك تماشياً مع قرارات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورفعاً لحصانة ومتانة الإجراءات اللازمة للوقاية من كورونا.

وأوضح النائب العام أن أكاديمية النيابة العامة عبارة عن منصة تدريب إلكتروني عن بُعد متخصصة في المجال الجنائي والأعمال المساندة له، تهدف إلى رفع كفاءة منسوبي النيابة العامة، من خلال تمكينهم لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم عبر بيئة إلكترونية تفاعلية بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى العديد من الأدوات الإلكترونية التي من شأنها رفع مستوى كفاءات منسوبي النيابة العامة.

وبيّن أن أكاديمية تتيح النيابة العامة الإلكترونية أداة الفصول الافتراضية التي يتم توظيفها لأغراض التدريب؛ وهي بيئة تدريبية متزامنة تتم من خلال نقل الصوت والفيديو والمحتوى المباشر عبر الإنترنت، والتفاعل المتبادل بين المشاركين، بالإضافة لصفحة المجتمعات المهنية، وهي بيئة آمنة وخاصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة، كأحد أشكال التدريب على رأس العمل لرفع جودة العمل الجنائي، كما توفر خبراء في المجال الجنائي للإجابة عن الاستفسارات.

ولفت النائب العام النظر إلى أنَّ أكاديمية النيابة العامة تستهدف في خططها المستقبلية برامج مجتمعية تهدف لرفع نسبة الوعي والثقافة الجنائية، لتحقيق مجموعة الأهداف المتكاملة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وثمّن المعجب ما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية كريمة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي مكّنتها من إنجاز الكثير من المكتسبات وتحقيق العديد من التطلعات على مستوى التنمية العدلية والجنائية في المملكة، وسيرها بخطى واثقة وموفقة في ظل التوجيهات الكريمة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، تحت مظلة التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.


وأوضح أن النيابة العامة حريصة على تطوير منسوبيها بالمهارات اللازمة وتذليل كافة الصعوبات والعوائق؛ ومنها جائحة كورونا في سبيل نجاح أعمالهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات التكميلية بكافة أدوات وأشكال التدريب المتاحة.

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