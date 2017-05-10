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مبادرة لدعم 5 آلاف حارس أمن بمكة بالسلال والوجبات الغذائية

أطلقها مركز التنمية الاجتماعية تحت عنوان "حراس الأمن.. منا وفينا"

أطلق مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة مبادرة بعنوان "حراس الأمن .. منا وفينا " التي تستهدف دعم موظفي الحراسات الأمنية في مكة المكرمة والمنفذة من قبل وقف الإتقان في حي المعابدة الذي يشرف عليه الشيخ عابد الحسني.

وتسعى المبادرة لتوفير دعم موظفي الحراسات الأمنية بالسلال الغذائية والوجبات والسقيا، حيث انطلقت في مقر وقف الاتقان في جبل النور، وافتتحها المشرف العام على حملة دار الخير الشيخ هلال الصواط بإعلان تبرعه بـ800 سلة غذائية كأولى المبادرات الداعمة لهم.

وأكد المشرف على وقف الإتقان في مكة الشيخ عابد الحسني أن هذه الفئة تحتاج لدعم كبير، سيما وهي من ذوي الدخل المحدود والمتضررين في جائحة كورونا بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه تم حصر قرابة 5 آلاف حارس أمن بحاجة للمساعدة العاجلة.

ولفت الحسني إلى أن جلهم من السعوديين وبعضهم يعول أسرًا كبيرة والبعض منهم تم الاستغناء عنه من عمله لتوقف الأعمال في جائحة كورونا، لهذا جاءت هذه المبادرة بموافقة ودعم مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة.

إلى هذا شارك في تدشين هذه المبادرة رئيس جمعية نخلة الخيرية تركي السويهري والإعلامي علي بن غرسان ونائب رئيس مركز حي المعابدة سالم الصواط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرة لدعم 5 آلاف حارس أمن بمكة بالسلال والوجبات الغذائية
سبق

أطلق مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة مبادرة بعنوان "حراس الأمن .. منا وفينا " التي تستهدف دعم موظفي الحراسات الأمنية في مكة المكرمة والمنفذة من قبل وقف الإتقان في حي المعابدة الذي يشرف عليه الشيخ عابد الحسني.

وتسعى المبادرة لتوفير دعم موظفي الحراسات الأمنية بالسلال الغذائية والوجبات والسقيا، حيث انطلقت في مقر وقف الاتقان في جبل النور، وافتتحها المشرف العام على حملة دار الخير الشيخ هلال الصواط بإعلان تبرعه بـ800 سلة غذائية كأولى المبادرات الداعمة لهم.

وأكد المشرف على وقف الإتقان في مكة الشيخ عابد الحسني أن هذه الفئة تحتاج لدعم كبير، سيما وهي من ذوي الدخل المحدود والمتضررين في جائحة كورونا بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه تم حصر قرابة 5 آلاف حارس أمن بحاجة للمساعدة العاجلة.

ولفت الحسني إلى أن جلهم من السعوديين وبعضهم يعول أسرًا كبيرة والبعض منهم تم الاستغناء عنه من عمله لتوقف الأعمال في جائحة كورونا، لهذا جاءت هذه المبادرة بموافقة ودعم مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة.

إلى هذا شارك في تدشين هذه المبادرة رئيس جمعية نخلة الخيرية تركي السويهري والإعلامي علي بن غرسان ونائب رئيس مركز حي المعابدة سالم الصواط.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
03:24 PM

مبادرة لدعم 5 آلاف حارس أمن بمكة بالسلال والوجبات الغذائية

أطلقها مركز التنمية الاجتماعية تحت عنوان "حراس الأمن.. منا وفينا"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أطلق مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة مبادرة بعنوان "حراس الأمن .. منا وفينا " التي تستهدف دعم موظفي الحراسات الأمنية في مكة المكرمة والمنفذة من قبل وقف الإتقان في حي المعابدة الذي يشرف عليه الشيخ عابد الحسني.

وتسعى المبادرة لتوفير دعم موظفي الحراسات الأمنية بالسلال الغذائية والوجبات والسقيا، حيث انطلقت في مقر وقف الاتقان في جبل النور، وافتتحها المشرف العام على حملة دار الخير الشيخ هلال الصواط بإعلان تبرعه بـ800 سلة غذائية كأولى المبادرات الداعمة لهم.

وأكد المشرف على وقف الإتقان في مكة الشيخ عابد الحسني أن هذه الفئة تحتاج لدعم كبير، سيما وهي من ذوي الدخل المحدود والمتضررين في جائحة كورونا بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه تم حصر قرابة 5 آلاف حارس أمن بحاجة للمساعدة العاجلة.

ولفت الحسني إلى أن جلهم من السعوديين وبعضهم يعول أسرًا كبيرة والبعض منهم تم الاستغناء عنه من عمله لتوقف الأعمال في جائحة كورونا، لهذا جاءت هذه المبادرة بموافقة ودعم مركز التنمية الاجتماعية في مكة المكرمة.

إلى هذا شارك في تدشين هذه المبادرة رئيس جمعية نخلة الخيرية تركي السويهري والإعلامي علي بن غرسان ونائب رئيس مركز حي المعابدة سالم الصواط.

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