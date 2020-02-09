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"هدف" يُبرم مذكرة تعاون مع "هيئة الأمن السيبراني" لتدريب الكوادر الوطنية

عبر "دروب" .. تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مذكرة تعاون لتدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعدادها لشغل وظائف القطاع الخاص، من خلال إقامة دورات تدريبية إلكترونية عبر منصة "دروب" باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية، بحضور محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة حامد، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للإستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح.

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة، إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الإلكتروني "دروب".

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح "هدف" نشر الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما سيتولى "هدف" تطبيق معايير جودة قبول الدورات التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى "دروب"، إضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير الدورات التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

يأتي برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل والموظفين الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" برنامجاً شاملاً، إذ يبدأ بتقديم دورات تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام الدورة التدريبية فور إنهاء متطلباتها، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع عديد من الجهات.. وبالإمكان التسجيل في البرامج التدريبية لـ "دروب"، عبر الرابط doroob.sa.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يُبرم مذكرة تعاون مع "هيئة الأمن السيبراني" لتدريب الكوادر الوطنية
سبق

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مذكرة تعاون لتدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعدادها لشغل وظائف القطاع الخاص، من خلال إقامة دورات تدريبية إلكترونية عبر منصة "دروب" باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية، بحضور محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة حامد، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للإستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح.

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة، إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الإلكتروني "دروب".

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح "هدف" نشر الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما سيتولى "هدف" تطبيق معايير جودة قبول الدورات التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى "دروب"، إضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير الدورات التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

يأتي برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل والموظفين الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" برنامجاً شاملاً، إذ يبدأ بتقديم دورات تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام الدورة التدريبية فور إنهاء متطلباتها، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع عديد من الجهات.. وبالإمكان التسجيل في البرامج التدريبية لـ "دروب"، عبر الرابط doroob.sa.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
09:36 AM

"هدف" يُبرم مذكرة تعاون مع "هيئة الأمن السيبراني" لتدريب الكوادر الوطنية

عبر "دروب" .. تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مذكرة تعاون لتدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وإعدادها لشغل وظائف القطاع الخاص، من خلال إقامة دورات تدريبية إلكترونية عبر منصة "دروب" باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية، بحضور محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعة حامد، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للإستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم بن صالح الفريح.

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة، إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الإلكتروني "دروب".

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح "هدف" نشر الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما سيتولى "هدف" تطبيق معايير جودة قبول الدورات التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى "دروب"، إضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير الدورات التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

يأتي برنامج التدريب الإلكتروني "دروب"، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل والموظفين الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" برنامجاً شاملاً، إذ يبدأ بتقديم دورات تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام الدورة التدريبية فور إنهاء متطلباتها، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع عديد من الجهات.. وبالإمكان التسجيل في البرامج التدريبية لـ "دروب"، عبر الرابط doroob.sa.

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