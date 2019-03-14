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بالفيديو.. وزير الصحة يطبِّق إجراءات الوقاية من كورونا عمليًّا: النظر سلام

نشر عددًا من النصائح عبر حسابه في تويتر

رصد مقطع فيديو متداوَل لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية "النظر سلام"؛ وذلك تنفيذًا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.

وجاء في المقطع أن الوزير خلال وجوده في أحد الاجتماعات تبادل التحية بطريقة وقائية من الفيروس على طريقة "دون مصافحة"، وهو الأمر الذي يجب الاقتداء به كإجراء احترازي من انتقال الفيروسات.

وكان وزير الصحة قد غرّد قائلاً: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم، وحماية مَن تحبون. ونصح بتجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وعزل النفس مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، والاتصال بـ٩٣٧، والاهتمام بنظافة اليدَيْن؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. وزير الصحة يطبِّق إجراءات الوقاية من كورونا عمليًّا: النظر سلام
سبق

رصد مقطع فيديو متداوَل لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية "النظر سلام"؛ وذلك تنفيذًا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.

وجاء في المقطع أن الوزير خلال وجوده في أحد الاجتماعات تبادل التحية بطريقة وقائية من الفيروس على طريقة "دون مصافحة"، وهو الأمر الذي يجب الاقتداء به كإجراء احترازي من انتقال الفيروسات.

وكان وزير الصحة قد غرّد قائلاً: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم، وحماية مَن تحبون. ونصح بتجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وعزل النفس مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، والاتصال بـ٩٣٧، والاهتمام بنظافة اليدَيْن؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
01:15 AM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
02:19 AM

بالفيديو.. وزير الصحة يطبِّق إجراءات الوقاية من كورونا عمليًّا: النظر سلام

نشر عددًا من النصائح عبر حسابه في تويتر

A A A
محمد المواسي - جازان
4
8,039

رصد مقطع فيديو متداوَل لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية "النظر سلام"؛ وذلك تنفيذًا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.

وجاء في المقطع أن الوزير خلال وجوده في أحد الاجتماعات تبادل التحية بطريقة وقائية من الفيروس على طريقة "دون مصافحة"، وهو الأمر الذي يجب الاقتداء به كإجراء احترازي من انتقال الفيروسات.

وكان وزير الصحة قد غرّد قائلاً: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم، وحماية مَن تحبون. ونصح بتجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وعزل النفس مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، والاتصال بـ٩٣٧، والاهتمام بنظافة اليدَيْن؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

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