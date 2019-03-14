بالفيديو.. وزير الصحة يطبِّق إجراءات الوقاية من كورونا عمليًّا: النظر سلام

نشر عددًا من النصائح عبر حسابه في تويتر

رصد مقطع فيديو متداوَل لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مبادلته مجموعة من الشخصيات التحية على طريقة التوعية "النظر سلام"؛ وذلك تنفيذًا منه قبل غيره للتوعية والاحتراز من فيروس كورونا.

وجاء في المقطع أن الوزير خلال وجوده في أحد الاجتماعات تبادل التحية بطريقة وقائية من الفيروس على طريقة "دون مصافحة"، وهو الأمر الذي يجب الاقتداء به كإجراء احترازي من انتقال الفيروسات.

وكان وزير الصحة قد غرّد قائلاً: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم، وحماية مَن تحبون. ونصح بتجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، وعزل النفس مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، والاتصال بـ٩٣٧، والاهتمام بنظافة اليدَيْن؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.