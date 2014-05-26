معهد الإدارة ينفّذ أكبر مؤتمر للموارد البشرية في الشرق الأوسط.. الأربعاء ما بعد القادم

بمشاركة 800 من أشهر الخبراء الدوليين وبالشراكة مع "الموارد البشرية" الأمريكية

تنطلق يوم الأربعاء ما بعد القادم 21/ 10/ 1442هـ الموافق 2 يونيو 2021م، فعاليات مؤتمر "الإعداد لمواهب المستقبل" بتنظيم مشترك بين معهد الإدارة العامة، وجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM)، والتي تُعد أحد أكبر الجهات الرائدة في إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم.

ويُنَفّذ المؤتمر عن بُعد، يومي الأربعاء والخميس، 2- 3 يونيو 2012م، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً بتوقيت المملكة، وبحضور ما يزيد على (800) من محترفي الموارد البشرية على مستوى العالم، وبمشاركة من أشهر القيادات والمستشارين والمتخصصين في القيادة وإدارة الموارد البشرية وإدارة المواهب.

ويُعد هذا المؤتمر حدثًا مهمًّا للموارد البشرية على مستوى الشرق الأوسط؛ وذلك من حيث المواضيع المطروحة ومستوى المشاركة؛ حيث يركز المؤتمر على مستقبل الموارد البشرية؛ وذلك من خلال الدروس المستفادة وتجارب الجهات والموظفين خلال العام الماضي، واستقراء مستقبل الموارد البشرية من خلالها، كما سيتم تنفيذ (4) ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة ورئيس فريق الإعداد للمؤتمر، عبدالرحمن الشعيل: إن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو العمل على مواكبة أفضل وأحدث الممارسات والاستراتيجيات في مجال إدارة الموارد البشرية؛ خاصة في ظل المتغيرات التي تواجه العالم حاليًا، وسوف يكون التركيز على المملكة العربية السعودية؛ كونها الأهم في المنطقة التي تشهد تحولًا في إدارات الموارد البشرية سواء على المستوى الحكومي أو الخاص".

وأضاف الشعيل "أن التعاون بين جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM) ومعهد الإدارة العامة؛ يُعتبر ضمن خطة المعهد الاستراتيجية للتشارك مع بيوت الخبرة العالمية ونقل المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي".

وأكد الشعيل أن المؤتمر سيقدم لأول مرة في المنطقة باللغتين العربية والإنجليزية؛ حيث سيتم توفير ترجمة فورية للجلسات الرئيسية في المؤتمر إلى اللغة العربية؛ مما سيزيد من الفئة المستفيدة مما سيقدم في المؤتمر.

وذكر أن تنفيذ هذا المؤتمر النوعي جاء بدعم من مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، الذي عَمِل على توفير الإمكانيات وتذليل كل العقبات لإنجاح الشراكة وتعزيز التعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية.

وفي النهاية وجّه الشعيل، الشكر والتقدير إلى كافة أعضاء فريق العمل على المؤتمر في الجمعية والمعهد، الذين أثبتوا أن العمل بروح الفريق الواحد هي الخطوة الأساسية للإنجاز.