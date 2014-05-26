النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معهد الإدارة ينفّذ أكبر مؤتمر للموارد البشرية في الشرق الأوسط.. الأربعاء ما بعد القادم

بمشاركة 800 من أشهر الخبراء الدوليين وبالشراكة مع "الموارد البشرية" الأمريكية

تنطلق يوم الأربعاء ما بعد القادم 21/ 10/ 1442هـ الموافق 2 يونيو 2021م، فعاليات مؤتمر "الإعداد لمواهب المستقبل" بتنظيم مشترك بين معهد الإدارة العامة، وجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM)، والتي تُعد أحد أكبر الجهات الرائدة في إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم.

ويُنَفّذ المؤتمر عن بُعد، يومي الأربعاء والخميس، 2- 3 يونيو 2012م، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً بتوقيت المملكة، وبحضور ما يزيد على (800) من محترفي الموارد البشرية على مستوى العالم، وبمشاركة من أشهر القيادات والمستشارين والمتخصصين في القيادة وإدارة الموارد البشرية وإدارة المواهب.

ويُعد هذا المؤتمر حدثًا مهمًّا للموارد البشرية على مستوى الشرق الأوسط؛ وذلك من حيث المواضيع المطروحة ومستوى المشاركة؛ حيث يركز المؤتمر على مستقبل الموارد البشرية؛ وذلك من خلال الدروس المستفادة وتجارب الجهات والموظفين خلال العام الماضي، واستقراء مستقبل الموارد البشرية من خلالها، كما سيتم تنفيذ (4) ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة ورئيس فريق الإعداد للمؤتمر، عبدالرحمن الشعيل: إن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو العمل على مواكبة أفضل وأحدث الممارسات والاستراتيجيات في مجال إدارة الموارد البشرية؛ خاصة في ظل المتغيرات التي تواجه العالم حاليًا، وسوف يكون التركيز على المملكة العربية السعودية؛ كونها الأهم في المنطقة التي تشهد تحولًا في إدارات الموارد البشرية سواء على المستوى الحكومي أو الخاص".

وأضاف الشعيل "أن التعاون بين جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM) ومعهد الإدارة العامة؛ يُعتبر ضمن خطة المعهد الاستراتيجية للتشارك مع بيوت الخبرة العالمية ونقل المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي".

وأكد الشعيل أن المؤتمر سيقدم لأول مرة في المنطقة باللغتين العربية والإنجليزية؛ حيث سيتم توفير ترجمة فورية للجلسات الرئيسية في المؤتمر إلى اللغة العربية؛ مما سيزيد من الفئة المستفيدة مما سيقدم في المؤتمر.

وذكر أن تنفيذ هذا المؤتمر النوعي جاء بدعم من مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، الذي عَمِل على توفير الإمكانيات وتذليل كل العقبات لإنجاح الشراكة وتعزيز التعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية.

وفي النهاية وجّه الشعيل، الشكر والتقدير إلى كافة أعضاء فريق العمل على المؤتمر في الجمعية والمعهد، الذين أثبتوا أن العمل بروح الفريق الواحد هي الخطوة الأساسية للإنجاز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معهد الإدارة ينفّذ أكبر مؤتمر للموارد البشرية في الشرق الأوسط.. الأربعاء ما بعد القادم
سبق

تنطلق يوم الأربعاء ما بعد القادم 21/ 10/ 1442هـ الموافق 2 يونيو 2021م، فعاليات مؤتمر "الإعداد لمواهب المستقبل" بتنظيم مشترك بين معهد الإدارة العامة، وجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM)، والتي تُعد أحد أكبر الجهات الرائدة في إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم.

ويُنَفّذ المؤتمر عن بُعد، يومي الأربعاء والخميس، 2- 3 يونيو 2012م، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً بتوقيت المملكة، وبحضور ما يزيد على (800) من محترفي الموارد البشرية على مستوى العالم، وبمشاركة من أشهر القيادات والمستشارين والمتخصصين في القيادة وإدارة الموارد البشرية وإدارة المواهب.

ويُعد هذا المؤتمر حدثًا مهمًّا للموارد البشرية على مستوى الشرق الأوسط؛ وذلك من حيث المواضيع المطروحة ومستوى المشاركة؛ حيث يركز المؤتمر على مستقبل الموارد البشرية؛ وذلك من خلال الدروس المستفادة وتجارب الجهات والموظفين خلال العام الماضي، واستقراء مستقبل الموارد البشرية من خلالها، كما سيتم تنفيذ (4) ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة ورئيس فريق الإعداد للمؤتمر، عبدالرحمن الشعيل: إن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو العمل على مواكبة أفضل وأحدث الممارسات والاستراتيجيات في مجال إدارة الموارد البشرية؛ خاصة في ظل المتغيرات التي تواجه العالم حاليًا، وسوف يكون التركيز على المملكة العربية السعودية؛ كونها الأهم في المنطقة التي تشهد تحولًا في إدارات الموارد البشرية سواء على المستوى الحكومي أو الخاص".

وأضاف الشعيل "أن التعاون بين جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM) ومعهد الإدارة العامة؛ يُعتبر ضمن خطة المعهد الاستراتيجية للتشارك مع بيوت الخبرة العالمية ونقل المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي".

وأكد الشعيل أن المؤتمر سيقدم لأول مرة في المنطقة باللغتين العربية والإنجليزية؛ حيث سيتم توفير ترجمة فورية للجلسات الرئيسية في المؤتمر إلى اللغة العربية؛ مما سيزيد من الفئة المستفيدة مما سيقدم في المؤتمر.

وذكر أن تنفيذ هذا المؤتمر النوعي جاء بدعم من مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، الذي عَمِل على توفير الإمكانيات وتذليل كل العقبات لإنجاح الشراكة وتعزيز التعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية.

وفي النهاية وجّه الشعيل، الشكر والتقدير إلى كافة أعضاء فريق العمل على المؤتمر في الجمعية والمعهد، الذين أثبتوا أن العمل بروح الفريق الواحد هي الخطوة الأساسية للإنجاز.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
11:50 AM

معهد الإدارة ينفّذ أكبر مؤتمر للموارد البشرية في الشرق الأوسط.. الأربعاء ما بعد القادم

بمشاركة 800 من أشهر الخبراء الدوليين وبالشراكة مع "الموارد البشرية" الأمريكية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
957

تنطلق يوم الأربعاء ما بعد القادم 21/ 10/ 1442هـ الموافق 2 يونيو 2021م، فعاليات مؤتمر "الإعداد لمواهب المستقبل" بتنظيم مشترك بين معهد الإدارة العامة، وجمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM)، والتي تُعد أحد أكبر الجهات الرائدة في إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم.

ويُنَفّذ المؤتمر عن بُعد، يومي الأربعاء والخميس، 2- 3 يونيو 2012م، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5:30 مساءً بتوقيت المملكة، وبحضور ما يزيد على (800) من محترفي الموارد البشرية على مستوى العالم، وبمشاركة من أشهر القيادات والمستشارين والمتخصصين في القيادة وإدارة الموارد البشرية وإدارة المواهب.

ويُعد هذا المؤتمر حدثًا مهمًّا للموارد البشرية على مستوى الشرق الأوسط؛ وذلك من حيث المواضيع المطروحة ومستوى المشاركة؛ حيث يركز المؤتمر على مستقبل الموارد البشرية؛ وذلك من خلال الدروس المستفادة وتجارب الجهات والموظفين خلال العام الماضي، واستقراء مستقبل الموارد البشرية من خلالها، كما سيتم تنفيذ (4) ورش عمل تخصصية على هامش المؤتمر.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة ورئيس فريق الإعداد للمؤتمر، عبدالرحمن الشعيل: إن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو العمل على مواكبة أفضل وأحدث الممارسات والاستراتيجيات في مجال إدارة الموارد البشرية؛ خاصة في ظل المتغيرات التي تواجه العالم حاليًا، وسوف يكون التركيز على المملكة العربية السعودية؛ كونها الأهم في المنطقة التي تشهد تحولًا في إدارات الموارد البشرية سواء على المستوى الحكومي أو الخاص".

وأضاف الشعيل "أن التعاون بين جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM) ومعهد الإدارة العامة؛ يُعتبر ضمن خطة المعهد الاستراتيجية للتشارك مع بيوت الخبرة العالمية ونقل المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي".

وأكد الشعيل أن المؤتمر سيقدم لأول مرة في المنطقة باللغتين العربية والإنجليزية؛ حيث سيتم توفير ترجمة فورية للجلسات الرئيسية في المؤتمر إلى اللغة العربية؛ مما سيزيد من الفئة المستفيدة مما سيقدم في المؤتمر.

وذكر أن تنفيذ هذا المؤتمر النوعي جاء بدعم من مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، الذي عَمِل على توفير الإمكانيات وتذليل كل العقبات لإنجاح الشراكة وتعزيز التعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية.

وفي النهاية وجّه الشعيل، الشكر والتقدير إلى كافة أعضاء فريق العمل على المؤتمر في الجمعية والمعهد، الذين أثبتوا أن العمل بروح الفريق الواحد هي الخطوة الأساسية للإنجاز.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة