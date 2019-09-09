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"سمحة" الأول في أشواط البكار الجذاع و"سكر" الأول في القعدان

ضمن الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم الاثنين، انطلاق (18) شوطاً ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والمخصصة لسن الجذاع (بكار-قعدان) عام أقيمت على مسافة 5 كم، وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط، بإشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي :

‏ الشوط 1 "سمحة" لمالكها محمد على الجحافي

الشوط 2 "سكر" لمالكهاـ خالد حمدان البلوي

‏ الشوط 3 "جواهر" لمالكها محمد عبدالله العسكري

‏الشوط 4 "متعب" لمالكها سالم عبدالله الهاجري

‏الشوط 5 "إنجاز" لمالكها محمد حمود البلوي

‏الشوط 6 "مرحب" لمالكها محسن عبيد المري

‏الشوط 7 " خيرة " لمالكها مفلح حمود البلوي

‏الشوط 8 "موفق" لمالكها عبدالله حنس العتيبي

‏الشوط 9 "مهمة" لمالكها على محمد آل عامر

‏الشوط 10 "الفايز" لمالكها مشعل حنس الشريف

‏الشوط 11 "منصورة" لمالكها محمد حمد المري

‏الشوط 12 "العزم" لمالكها عبدالهادي هضبان المري

‏الشوط 13 "ديرة" لمالكها محمد علي الدرعي

‏الشوط 14 "عقاب" لمالكها خالد محمد المري

‏الشوط 15 "الشايبة" لمالكها حشر ظفر الهاجري

‏الشوط 16 "راهي" لمالكها حمد راشد المري

‏الشوط 17 "الشايبة" لمالكها بيشان محمد العجمي

‏الشوط 18 "مياس" لمالكها بيشان محمد العجمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سمحة" الأول في أشواط البكار الجذاع و"سكر" الأول في القعدان
سبق

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم الاثنين، انطلاق (18) شوطاً ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والمخصصة لسن الجذاع (بكار-قعدان) عام أقيمت على مسافة 5 كم، وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط، بإشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي :

‏ الشوط 1 "سمحة" لمالكها محمد على الجحافي

الشوط 2 "سكر" لمالكهاـ خالد حمدان البلوي

‏ الشوط 3 "جواهر" لمالكها محمد عبدالله العسكري

‏الشوط 4 "متعب" لمالكها سالم عبدالله الهاجري

‏الشوط 5 "إنجاز" لمالكها محمد حمود البلوي

‏الشوط 6 "مرحب" لمالكها محسن عبيد المري

‏الشوط 7 " خيرة " لمالكها مفلح حمود البلوي

‏الشوط 8 "موفق" لمالكها عبدالله حنس العتيبي

‏الشوط 9 "مهمة" لمالكها على محمد آل عامر

‏الشوط 10 "الفايز" لمالكها مشعل حنس الشريف

‏الشوط 11 "منصورة" لمالكها محمد حمد المري

‏الشوط 12 "العزم" لمالكها عبدالهادي هضبان المري

‏الشوط 13 "ديرة" لمالكها محمد علي الدرعي

‏الشوط 14 "عقاب" لمالكها خالد محمد المري

‏الشوط 15 "الشايبة" لمالكها حشر ظفر الهاجري

‏الشوط 16 "راهي" لمالكها حمد راشد المري

‏الشوط 17 "الشايبة" لمالكها بيشان محمد العجمي

‏الشوط 18 "مياس" لمالكها بيشان محمد العجمي

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
05:11 PM

"سمحة" الأول في أشواط البكار الجذاع و"سكر" الأول في القعدان

ضمن الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم الاثنين، انطلاق (18) شوطاً ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والمخصصة لسن الجذاع (بكار-قعدان) عام أقيمت على مسافة 5 كم، وتواصلت الأشواط وسط أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق أول شوط حتى آخر الأشواط، بإشراف مباشر وتنظيم رائع وجهود كبيرة من قبل الاتحاد السعودي للهجن وجاءت نتائج هذه الأشواط على النحو التالي :

‏ الشوط 1 "سمحة" لمالكها محمد على الجحافي

الشوط 2 "سكر" لمالكهاـ خالد حمدان البلوي

‏ الشوط 3 "جواهر" لمالكها محمد عبدالله العسكري

‏الشوط 4 "متعب" لمالكها سالم عبدالله الهاجري

‏الشوط 5 "إنجاز" لمالكها محمد حمود البلوي

‏الشوط 6 "مرحب" لمالكها محسن عبيد المري

‏الشوط 7 " خيرة " لمالكها مفلح حمود البلوي

‏الشوط 8 "موفق" لمالكها عبدالله حنس العتيبي

‏الشوط 9 "مهمة" لمالكها على محمد آل عامر

‏الشوط 10 "الفايز" لمالكها مشعل حنس الشريف

‏الشوط 11 "منصورة" لمالكها محمد حمد المري

‏الشوط 12 "العزم" لمالكها عبدالهادي هضبان المري

‏الشوط 13 "ديرة" لمالكها محمد علي الدرعي

‏الشوط 14 "عقاب" لمالكها خالد محمد المري

‏الشوط 15 "الشايبة" لمالكها حشر ظفر الهاجري

‏الشوط 16 "راهي" لمالكها حمد راشد المري

‏الشوط 17 "الشايبة" لمالكها بيشان محمد العجمي

‏الشوط 18 "مياس" لمالكها بيشان محمد العجمي

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