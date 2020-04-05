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عفيف.. إنهاء معاناة شاب من "مرض نادر" في أحشائه

كان يعاني من تورم في الجانب الأيمن من البطن وفي كيس الصفن

تمكن الفريق الطبي بقسم المسالك البولية وقسم الجراحة العامة بمستشفى عفيف العام، بقيادة استشاري جراحة وأورام المسالك البولية الزائر الدكتور تركي العمري، والدكتور أحمد الحسن أخصائي الجراحة العامة، من إنهاء معاناة مريض (16 سنة)، من تصفن في أحشائه نادر الحدوث، حيث يعد في 100 حالة عالمياً.

وكان المريض قد حضر لعيادة المسالك البولية، وهو يعاني من تورم في الجانب الأيمن من البطن، وكذلك تورم في كيس الصفن وبعمل الفحوصات تبين وجود قيلة مائية في خصية معلقة في منطقة الأرب الأيمن وممتدة للحوض والبطن حتى مستوى الفقرة القطنية الثالثة بحجم (٢٦سم *١٦سم *١٣.٥سم ) وضاغطة على الأمعاء والحالبين مسببة تضخمًا في الكليتين.

وعمل الأطباء على إجراء عملية استئصال للكيس وتنزيل الخصية لكيس الصفن وإصلاح الفتق الأربي الأيمن بدون أي مضاعفات، وبيّن الطبيب المعالج "العمري" أن مثل هذا التصفن ضمن 100 حالة عالمياً ومن النادر حدوثها، مضيفاً أن المريض غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء بحمد الله .

بدوره أوضح مدير مستشفى عفيف عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني، أن وحدة جراحة المسالك البولية بالمستشفى بدأت مؤخراً في إجراء مناظير الجهاز البولي السفلي (المثانة والبروستاتا)، وكذلك عمليات تركيب دعامات الكلى لمرضى الإنسداد الكلوي وذلك ضمن جهود "صحة الرياض" لرفع وتطوير مستوى الخدمات الصحية بمختلف المجالات، ومن ضمنها التوسع في مستوى العمليات الجراحية لمناظير الكلى والحالب.

وقدم "الشعلاني" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ومساعده للخدمات العلاجية والدكتور علي الجمعة ومدير إدارة المراكز المتخصصة والطب الزائر صالح الغانم، نظير دعمهم المتواصل بمختلف المجالات الطبية والفنية لتحقيق طموحات المستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

الفريق الطبي مستشفى عفيف العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عفيف.. إنهاء معاناة شاب من "مرض نادر" في أحشائه
سبق

تمكن الفريق الطبي بقسم المسالك البولية وقسم الجراحة العامة بمستشفى عفيف العام، بقيادة استشاري جراحة وأورام المسالك البولية الزائر الدكتور تركي العمري، والدكتور أحمد الحسن أخصائي الجراحة العامة، من إنهاء معاناة مريض (16 سنة)، من تصفن في أحشائه نادر الحدوث، حيث يعد في 100 حالة عالمياً.

وكان المريض قد حضر لعيادة المسالك البولية، وهو يعاني من تورم في الجانب الأيمن من البطن، وكذلك تورم في كيس الصفن وبعمل الفحوصات تبين وجود قيلة مائية في خصية معلقة في منطقة الأرب الأيمن وممتدة للحوض والبطن حتى مستوى الفقرة القطنية الثالثة بحجم (٢٦سم *١٦سم *١٣.٥سم ) وضاغطة على الأمعاء والحالبين مسببة تضخمًا في الكليتين.

وعمل الأطباء على إجراء عملية استئصال للكيس وتنزيل الخصية لكيس الصفن وإصلاح الفتق الأربي الأيمن بدون أي مضاعفات، وبيّن الطبيب المعالج "العمري" أن مثل هذا التصفن ضمن 100 حالة عالمياً ومن النادر حدوثها، مضيفاً أن المريض غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء بحمد الله .

بدوره أوضح مدير مستشفى عفيف عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني، أن وحدة جراحة المسالك البولية بالمستشفى بدأت مؤخراً في إجراء مناظير الجهاز البولي السفلي (المثانة والبروستاتا)، وكذلك عمليات تركيب دعامات الكلى لمرضى الإنسداد الكلوي وذلك ضمن جهود "صحة الرياض" لرفع وتطوير مستوى الخدمات الصحية بمختلف المجالات، ومن ضمنها التوسع في مستوى العمليات الجراحية لمناظير الكلى والحالب.

وقدم "الشعلاني" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ومساعده للخدمات العلاجية والدكتور علي الجمعة ومدير إدارة المراكز المتخصصة والطب الزائر صالح الغانم، نظير دعمهم المتواصل بمختلف المجالات الطبية والفنية لتحقيق طموحات المستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
02:58 PM

عفيف.. إنهاء معاناة شاب من "مرض نادر" في أحشائه

كان يعاني من تورم في الجانب الأيمن من البطن وفي كيس الصفن

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فهد الغبيوي - عفيف
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تمكن الفريق الطبي بقسم المسالك البولية وقسم الجراحة العامة بمستشفى عفيف العام، بقيادة استشاري جراحة وأورام المسالك البولية الزائر الدكتور تركي العمري، والدكتور أحمد الحسن أخصائي الجراحة العامة، من إنهاء معاناة مريض (16 سنة)، من تصفن في أحشائه نادر الحدوث، حيث يعد في 100 حالة عالمياً.

وكان المريض قد حضر لعيادة المسالك البولية، وهو يعاني من تورم في الجانب الأيمن من البطن، وكذلك تورم في كيس الصفن وبعمل الفحوصات تبين وجود قيلة مائية في خصية معلقة في منطقة الأرب الأيمن وممتدة للحوض والبطن حتى مستوى الفقرة القطنية الثالثة بحجم (٢٦سم *١٦سم *١٣.٥سم ) وضاغطة على الأمعاء والحالبين مسببة تضخمًا في الكليتين.

وعمل الأطباء على إجراء عملية استئصال للكيس وتنزيل الخصية لكيس الصفن وإصلاح الفتق الأربي الأيمن بدون أي مضاعفات، وبيّن الطبيب المعالج "العمري" أن مثل هذا التصفن ضمن 100 حالة عالمياً ومن النادر حدوثها، مضيفاً أن المريض غادر المستشفى بعد تماثله للشفاء بحمد الله .

بدوره أوضح مدير مستشفى عفيف عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني، أن وحدة جراحة المسالك البولية بالمستشفى بدأت مؤخراً في إجراء مناظير الجهاز البولي السفلي (المثانة والبروستاتا)، وكذلك عمليات تركيب دعامات الكلى لمرضى الإنسداد الكلوي وذلك ضمن جهود "صحة الرياض" لرفع وتطوير مستوى الخدمات الصحية بمختلف المجالات، ومن ضمنها التوسع في مستوى العمليات الجراحية لمناظير الكلى والحالب.

وقدم "الشعلاني" شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ومساعده للخدمات العلاجية والدكتور علي الجمعة ومدير إدارة المراكز المتخصصة والطب الزائر صالح الغانم، نظير دعمهم المتواصل بمختلف المجالات الطبية والفنية لتحقيق طموحات المستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

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