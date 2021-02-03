"أمانة جازان" تغلق 10 منشآت لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية من كورونا

"ابن سعيدان": تم تنفيذ 348 جولة رقابية وطبقت لائحة الجزاءات على المخالفين

أغلقت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها، اليوم الأربعاء، 10 منشآت لمخالفتها التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وطبقت على المخالفين لائحة الجزاءات والغرامات التي حددتها الأنظمة.

وفي التفاصيل، قال أمين المنطقة نايف بن سعيدان، إن الأمانة تقوم بتكثيف جولاتها الرقابية الميدانية باستمرار تنفيذاً لتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، للتأكد من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف ابن سعيدان أن الأمانة وبلديات المنطقة نفذت اليوم الأربعاء 348 جولة رقابية، تم خلالها إغلاق 10 منشآت لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس ‫كورونا.

وأكد ابن سعيدان أن الأمانة لن تتوانى في الإغلاق الاحترازي للمنشآت غير المتقيدة بالتعليمات، مؤكداً في نفس السياق على أهمية تكامل الجهود، وضرورة تعاون جميع المنشآت التجارية باتباعها للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.