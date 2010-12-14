الأفواج الأمنية تحبط تهريب 40 كجم حشيش في عسير

إحالة مهربيها الأربعة المخالفين إلى جهة الاختصاص

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت تهريب (40) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها، وهم أربعة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

وقال "الطويان": تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.