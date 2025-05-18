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تونس تعلن شفاء 816 حالة من فيروس كورونا.. والإصابات الجديدة صفر

لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، شفاء 816 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا من بين 1037 إصابة مؤكدة منذ ظهور أول إصابة في تونس بهذا الوباء.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة إثر إجراء 781 تحليلًا مخبريًّا، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 45 حالة وفاة؛ لافتًا الانتباه إلى أن 176 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس، وهي تحت المتابعة.

وقد تصدرت تونس العاصمة محافظات البلاد من حيث عدد الإصابات بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ99 إصابة بالفيروس.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تعلن شفاء 816 حالة من فيروس كورونا.. والإصابات الجديدة صفر
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، شفاء 816 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا من بين 1037 إصابة مؤكدة منذ ظهور أول إصابة في تونس بهذا الوباء.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة إثر إجراء 781 تحليلًا مخبريًّا، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 45 حالة وفاة؛ لافتًا الانتباه إلى أن 176 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس، وهي تحت المتابعة.

وقد تصدرت تونس العاصمة محافظات البلاد من حيث عدد الإصابات بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ99 إصابة بالفيروس.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
10:33 AM

تونس تعلن شفاء 816 حالة من فيروس كورونا.. والإصابات الجديدة صفر

لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، شفاء 816 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا من بين 1037 إصابة مؤكدة منذ ظهور أول إصابة في تونس بهذا الوباء.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة إثر إجراء 781 تحليلًا مخبريًّا، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 45 حالة وفاة؛ لافتًا الانتباه إلى أن 176 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس، وهي تحت المتابعة.

وقد تصدرت تونس العاصمة محافظات البلاد من حيث عدد الإصابات بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ99 إصابة بالفيروس.

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