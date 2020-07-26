تعليم الرياض يبدأ ترحيل المقررات المدرسية للمدارس الابتدائية

الوهيبي: للاستعداد المبكر لبداية جادة ومثالية للعام الدراسي الجديد

انطلقت اليوم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض, عملية ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية للفصل الدراسي الأول 1442هـ.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي أن عملية ترحيل المقررات الدراسية تهدف إلى الاستعداد المبكر لبداية جادة ومثالية للعام الدراسي الجديد.

وبين أن عملية الترحيل اليوم ستكون مخصصة للمدارس الابتدائية الحكومية، مشيرًا أنه ستستمر عملية ترحيل المقررات الدراسية حتى اكتمالها في جميع المدارس التابعة للمنطقة.