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#طفل_سوري_معنّف .. مطالبات بإنقاذه من والده ومركز "العنف الأسري" يعلّق

مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل يتهم الأب بضربه لإجباره على إحضار المال

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري؛ التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه سيتخذ اللازم تجاه الواقعة المتداولة على مواقع التواصل حول تعرُّض طفل (سوري الجنسية) للتعذيب على يد أبيه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، اليوم، مقطع فيديو يظهر من خلاله طفل سوري وقد ملأت وجهه الكدمات بفعل تعذيب والده له، كما ذُكر في المقطع، حتى يجلب له المال، حيث إنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وعلى الفور، دشّن مغرّدون وسماً على "تويتر" بعنوان #طفل_سوري_معنّف؛ صعد للترند العالمي، طالبوا من خلاله الجهات المعنية، بالتدخّل لإنقاذ الطفل ومحاسبة والده.

العنف الأسري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#طفل_سوري_معنّف .. مطالبات بإنقاذه من والده ومركز "العنف الأسري" يعلّق
سبق

أكّد مركز بلاغات العنف الأسري؛ التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه سيتخذ اللازم تجاه الواقعة المتداولة على مواقع التواصل حول تعرُّض طفل (سوري الجنسية) للتعذيب على يد أبيه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، اليوم، مقطع فيديو يظهر من خلاله طفل سوري وقد ملأت وجهه الكدمات بفعل تعذيب والده له، كما ذُكر في المقطع، حتى يجلب له المال، حيث إنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وعلى الفور، دشّن مغرّدون وسماً على "تويتر" بعنوان #طفل_سوري_معنّف؛ صعد للترند العالمي، طالبوا من خلاله الجهات المعنية، بالتدخّل لإنقاذ الطفل ومحاسبة والده.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
02:02 PM

#طفل_سوري_معنّف .. مطالبات بإنقاذه من والده ومركز "العنف الأسري" يعلّق

مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل يتهم الأب بضربه لإجباره على إحضار المال

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قاسم الخبراني - الرياض
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أكّد مركز بلاغات العنف الأسري؛ التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه سيتخذ اللازم تجاه الواقعة المتداولة على مواقع التواصل حول تعرُّض طفل (سوري الجنسية) للتعذيب على يد أبيه.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، اليوم، مقطع فيديو يظهر من خلاله طفل سوري وقد ملأت وجهه الكدمات بفعل تعذيب والده له، كما ذُكر في المقطع، حتى يجلب له المال، حيث إنه يسكن مع أسرته في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وعلى الفور، دشّن مغرّدون وسماً على "تويتر" بعنوان #طفل_سوري_معنّف؛ صعد للترند العالمي، طالبوا من خلاله الجهات المعنية، بالتدخّل لإنقاذ الطفل ومحاسبة والده.

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