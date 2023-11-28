بعد النتائج السلبية وتذيُّل قائمة الترتيب.. الحزم يقيل مدربه

أعلنت إدارة نادي الحزم اليوم السبت إقالة المدرب البرتغالي هليدر كريستوفا؛ وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية للفريق في دوري المحترفين.



وجاء في بيان النادي الذي نشره عبر حسابه بموقع تويتر: "قررت إدارة نادي الحزم إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم هيلدر كرستوفا، والجهاز الفني الخاص".



وقدمت إدارة الحزم الشكر للمدرب وجهازه الفني على فترة عملهم بالنادي.



ولم يستطع هيلدر الانتصار في آخر 7 جولات؛ إذ تعادل في 3 مباريات، وخسر 4؛ ليتراجع الحزم للمركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة بعد التعادل اليوم مع الباطن 0-0.



ويُعد هيلدر المدرب العاشر الذي تتم إقالته هذا الموسم إلى الآن في الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 13 جولة فقط.



وكانت إدارة نادي الحزم قد تعاقدت مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو في الصيف الفائت لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد صعود الفريق إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.