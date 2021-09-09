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"تعليم الرياض" تطلق مسابقتها الإعلامية "هي لنا دار".. هنا الشروط

لأفضل فيديو وموشن جرافيك وإنفوجرافيك احتفاءً باليوم الوطني ٩١

أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مسابقة اليوم الوطني الإعلامية "هي لنا دار" لأفضل فيديو وموشن جرافيك وإنفوجرافيك احتفاءً باليوم الوطني ٩١.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم الرياض علي الغامدي، أن المسابقة تهدف إلى إبراز دور المؤسس رحمه الله في توحيد وبناء هذا الوطن الشامخ، وتجسيد مشاعر الحب والولاء والوفاء للمليك والوطن، من خلال الأعمال الفنية الإعلامية الإبداعية؛ مشيرًا إلى أن المسابقة متاحة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الهيئة التعليمية والإدارية.

وبيّن الغامدي ضوابط المشاركة في المسابقة، وهي أن يلتزم المشارك بعنوان وموضوع المسابقة وهو الاحتفاء باليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار"، وألا تقل مدة الفيلم عن دقيقة ولا تزيد على دقيقتين، وأن يكون محتوى الفيلم متوافقًا مع ضوابط النشر الإلكتروني ومراعيًا للقيم الدينية والتربوية والأخلاقية.. وبالنسبة للإنفوجرافيك يتم إرساله بصيغة pdf أو بصيغة jpg بدقة عالية.

وأشار الغامدي إلى أن الإدارة تتلقى المشاركات خلال الفترة من (١- ١٢)/ ٢/ ١٤٤٣ عبر الرابط التالي: https://forms.gle/Vn17EwsTnhkKRm9r9

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"تعليم الرياض" تطلق مسابقتها الإعلامية "هي لنا دار".. هنا الشروط
سبق

أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مسابقة اليوم الوطني الإعلامية "هي لنا دار" لأفضل فيديو وموشن جرافيك وإنفوجرافيك احتفاءً باليوم الوطني ٩١.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم الرياض علي الغامدي، أن المسابقة تهدف إلى إبراز دور المؤسس رحمه الله في توحيد وبناء هذا الوطن الشامخ، وتجسيد مشاعر الحب والولاء والوفاء للمليك والوطن، من خلال الأعمال الفنية الإعلامية الإبداعية؛ مشيرًا إلى أن المسابقة متاحة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الهيئة التعليمية والإدارية.

وبيّن الغامدي ضوابط المشاركة في المسابقة، وهي أن يلتزم المشارك بعنوان وموضوع المسابقة وهو الاحتفاء باليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار"، وألا تقل مدة الفيلم عن دقيقة ولا تزيد على دقيقتين، وأن يكون محتوى الفيلم متوافقًا مع ضوابط النشر الإلكتروني ومراعيًا للقيم الدينية والتربوية والأخلاقية.. وبالنسبة للإنفوجرافيك يتم إرساله بصيغة pdf أو بصيغة jpg بدقة عالية.

وأشار الغامدي إلى أن الإدارة تتلقى المشاركات خلال الفترة من (١- ١٢)/ ٢/ ١٤٤٣ عبر الرابط التالي: https://forms.gle/Vn17EwsTnhkKRm9r9

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
10:45 AM

"تعليم الرياض" تطلق مسابقتها الإعلامية "هي لنا دار".. هنا الشروط

لأفضل فيديو وموشن جرافيك وإنفوجرافيك احتفاءً باليوم الوطني ٩١

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، مسابقة اليوم الوطني الإعلامية "هي لنا دار" لأفضل فيديو وموشن جرافيك وإنفوجرافيك احتفاءً باليوم الوطني ٩١.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم الرياض علي الغامدي، أن المسابقة تهدف إلى إبراز دور المؤسس رحمه الله في توحيد وبناء هذا الوطن الشامخ، وتجسيد مشاعر الحب والولاء والوفاء للمليك والوطن، من خلال الأعمال الفنية الإعلامية الإبداعية؛ مشيرًا إلى أن المسابقة متاحة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الهيئة التعليمية والإدارية.

وبيّن الغامدي ضوابط المشاركة في المسابقة، وهي أن يلتزم المشارك بعنوان وموضوع المسابقة وهو الاحتفاء باليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار"، وألا تقل مدة الفيلم عن دقيقة ولا تزيد على دقيقتين، وأن يكون محتوى الفيلم متوافقًا مع ضوابط النشر الإلكتروني ومراعيًا للقيم الدينية والتربوية والأخلاقية.. وبالنسبة للإنفوجرافيك يتم إرساله بصيغة pdf أو بصيغة jpg بدقة عالية.

وأشار الغامدي إلى أن الإدارة تتلقى المشاركات خلال الفترة من (١- ١٢)/ ٢/ ١٤٤٣ عبر الرابط التالي: https://forms.gle/Vn17EwsTnhkKRm9r9

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