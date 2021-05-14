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واشنطن: نراقب عن كثب التطورات الجارية في فلسطين

أكدت أن إدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد للوصول نحو سلام دائم

أكدت الولايات المتحدة أنها تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، مشددة على أنها ‏ستظل منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حل الموقف.‏

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي في المؤتمر الصحفي اليومي أنه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم، وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة.

‏وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري.‏

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن: نراقب عن كثب التطورات الجارية في فلسطين
سبق

أكدت الولايات المتحدة أنها تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، مشددة على أنها ‏ستظل منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حل الموقف.‏

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي في المؤتمر الصحفي اليومي أنه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم، وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة.

‏وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري.‏

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
09:45 PM

واشنطن: نراقب عن كثب التطورات الجارية في فلسطين

أكدت أن إدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد للوصول نحو سلام دائم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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2,317

أكدت الولايات المتحدة أنها تراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة وإسرائيل، مشددة على أنها ‏ستظل منخرطة في الكثير من المحادثات التي قد تساعد في حل الموقف.‏

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي في المؤتمر الصحفي اليومي أنه منذ اليوم الأول للأحداث ‏وإدارة الرئيس بايدن تعمل على خفض التصعيد؛ للوصول نحو سلام دائم، وهذا هو محور كل ‏محادثة تجريها الإدارة.

‏وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجرت العديد من المحادثات مع العديد من قادة ومسؤولي ‏المنطقة من فلسطينيين وإسرائيليين ومصريين؛ لمحاولة تغيير الوضع الجاري.‏

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