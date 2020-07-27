"إغاثي الملك سلمان" يدشن توزيع كسوة العيد للأطفال في اليمن

استفاد منها الآلاف في "خوخة الحديدة" و"الوادي ومجزر بمأرب"

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس توزيع كسوة العيد ضمن مشروع "فرحتهم أمل" للأطفال النازحين والأيتام بمخيمات النازحين بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وقد تم توزيع 1,100 حقيبة تشمل 3,300 قطعة من كسوة العيد على الأطفال في مخيمات النازحين (بني جابر، والجشة واليابلي والمزارع بمديرية الخوخة)، استفاد منها 3,300 طفل.

وثمن وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي دور مركز الملك سلمان للإغاثة في الجهود المبذولة لإسعاد الأطفال الأيتام والنازحين الذين شردتهم ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية من منازلهم وقراهم ومدنهم بالمحافظة.

من ناحية أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين في مناطق آل شبوان، وآل حتيك، وآل جلال، وآل راشد منيف، وآل فجيح، بمديريتي الوادي ومجزر التابعتين لمحافظة مأرب.

وتم توزيع 1,850 حقيبة تشمل 5,550 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 5,550 طفلاً، وذلك ضمن مشروع "فرحتهم أمل".

يذكر أن المركز دشن مؤخرًا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84,750 طفلاً .