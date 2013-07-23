كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 49757 إصابة جديدة بالبرازيل و2089 بألمانيا

تسجيل 1630 حالة بكوريا الجنوبية و130 في موريتانيا و44 بمصر

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، أمس الخميس، إن البلاد سجّلت 49757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1412 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2089؛ ليصل إلى ثلاثة ملايين و752592 إصابة.

وكشفت البيانات أن البلاد سجّلت 34 وفاة جديدة بالمرض؛ ليرتفع الإجمالي 91492.

كوريا الجنوبية

سجّلت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبي أكثر من 1600 إصابة خلال يوم أمس، وسط استمرار الموجة الرابعة من تفشي كورونا في البلاد.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 1630 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 185733 إصابة.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان أمس، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 23 ألفاً و223، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 517.

مصر

سجّلت مصر 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 5 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة بالفيروس بلغ 283906 من ضمنهم 226535 حالة تم شفاؤها، و16470 حالة وفاة.