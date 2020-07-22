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أوكرانيا تعفي السياح السعوديين من تأشيرة الدخول وهذا موعد التنفيذ

كانت تشترط الحصول عليها قبل السفر

أعلنت السفارة الأوكرانية بالرياض، صدور المرسوم الرئاسي الأوكراني، بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا، وذلك اعتباراً من أول أغسطس القادم، وبذلك يمكن للسياح والزوّار من السعوديين السفر إلى أوكرانيا دون تأشيرة مسبقة والحصول عليها من المطار مباشرة.

يُذكر أن المملكة سمحت للمواطنين من أوكرانيا بالدخول الى المملكة دون تأشيرة دخول مسبقة والحصول عليها فور الوصول إلى المطارات السعودية حيث سيكون بمقدور الأوكرانيين السفر الى المملكة العربية السعودية دون تأشيرة مسبقة، وإنما فقط بتأشيرة سياحية تمنح للمواطن فور وصوله إلى المطارات السعودية.

السفارة الأوكرانية الرياض

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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أوكرانيا تعفي السياح السعوديين من تأشيرة الدخول وهذا موعد التنفيذ
سبق

أعلنت السفارة الأوكرانية بالرياض، صدور المرسوم الرئاسي الأوكراني، بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا، وذلك اعتباراً من أول أغسطس القادم، وبذلك يمكن للسياح والزوّار من السعوديين السفر إلى أوكرانيا دون تأشيرة مسبقة والحصول عليها من المطار مباشرة.

يُذكر أن المملكة سمحت للمواطنين من أوكرانيا بالدخول الى المملكة دون تأشيرة دخول مسبقة والحصول عليها فور الوصول إلى المطارات السعودية حيث سيكون بمقدور الأوكرانيين السفر الى المملكة العربية السعودية دون تأشيرة مسبقة، وإنما فقط بتأشيرة سياحية تمنح للمواطن فور وصوله إلى المطارات السعودية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
01:48 PM

أوكرانيا تعفي السياح السعوديين من تأشيرة الدخول وهذا موعد التنفيذ

كانت تشترط الحصول عليها قبل السفر

A A A
خالد خليل - الرياض
3
4,429

أعلنت السفارة الأوكرانية بالرياض، صدور المرسوم الرئاسي الأوكراني، بإعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا، وذلك اعتباراً من أول أغسطس القادم، وبذلك يمكن للسياح والزوّار من السعوديين السفر إلى أوكرانيا دون تأشيرة مسبقة والحصول عليها من المطار مباشرة.

يُذكر أن المملكة سمحت للمواطنين من أوكرانيا بالدخول الى المملكة دون تأشيرة دخول مسبقة والحصول عليها فور الوصول إلى المطارات السعودية حيث سيكون بمقدور الأوكرانيين السفر الى المملكة العربية السعودية دون تأشيرة مسبقة، وإنما فقط بتأشيرة سياحية تمنح للمواطن فور وصوله إلى المطارات السعودية.

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