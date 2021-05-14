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للتأكد من سلامة القادمين.. شاهد جهود أبطال الصحة من الميدان لأعمال الفرز البصرى

"العتيبي": ممارسون صحيون مدربون لرصد حالات الأوبئة على مدار الساعة في منافذ الضبط

نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة في تويتر، صورًا من الميدان لأبطال الصحة على مداخل مكة المكرمة الستة، وهم يقومون بالفرز البصري على القادمين كإجراء احترازي للوقاية من كورونا، ولتقديم الخدمات التوعوية؛ استكمالًا للدور الوقائي المناط بها.

وقال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: تواجد ممارسين صحيين سعوديين مدربين على مكافحة العدوى لرصد حالات الأوبئة على مدار الـ24 ساعة في منافذ الضبط الأمني الستة للتأكد من سلامة القادمين لمكة، وذلك بالفرز البصري على جميع القادمين لمكة المكرمة، للتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة وملازمة؛ كارتفاع درجات الحرارة أو أي أمراض تصيب الجهاز التنفسي لا سمح الله.

وأكد "العتيبي" على قيام الممارسين الصحيين بعملهم ميدانيًّا مع رجال الأمن في المنفذ بالفحص البصري المبدئي عن بعد، على الأشخاص الذين يتم الاشتباه بهم؛ حيث يتم نقلهم إلى المركز لأخذ عينات حيوية للتأكد من حالته، وفي حال التأكد من الاشتباه يتم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة ونقل المشتبه به من خلال إسعافات الهلال الأحمر إلى مستشفيات محافظة جدة والطائف، واستكمال الفحوص الطبية اللازمة.

إمارة منطقة مكة المكرمة أبطال الصحة الفرز البصري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للتأكد من سلامة القادمين.. شاهد جهود أبطال الصحة من الميدان لأعمال الفرز البصرى
سبق

نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة في تويتر، صورًا من الميدان لأبطال الصحة على مداخل مكة المكرمة الستة، وهم يقومون بالفرز البصري على القادمين كإجراء احترازي للوقاية من كورونا، ولتقديم الخدمات التوعوية؛ استكمالًا للدور الوقائي المناط بها.

وقال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: تواجد ممارسين صحيين سعوديين مدربين على مكافحة العدوى لرصد حالات الأوبئة على مدار الـ24 ساعة في منافذ الضبط الأمني الستة للتأكد من سلامة القادمين لمكة، وذلك بالفرز البصري على جميع القادمين لمكة المكرمة، للتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة وملازمة؛ كارتفاع درجات الحرارة أو أي أمراض تصيب الجهاز التنفسي لا سمح الله.

وأكد "العتيبي" على قيام الممارسين الصحيين بعملهم ميدانيًّا مع رجال الأمن في المنفذ بالفحص البصري المبدئي عن بعد، على الأشخاص الذين يتم الاشتباه بهم؛ حيث يتم نقلهم إلى المركز لأخذ عينات حيوية للتأكد من حالته، وفي حال التأكد من الاشتباه يتم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة ونقل المشتبه به من خلال إسعافات الهلال الأحمر إلى مستشفيات محافظة جدة والطائف، واستكمال الفحوص الطبية اللازمة.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
09:00 PM

للتأكد من سلامة القادمين.. شاهد جهود أبطال الصحة من الميدان لأعمال الفرز البصرى

"العتيبي": ممارسون صحيون مدربون لرصد حالات الأوبئة على مدار الساعة في منافذ الضبط

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة في تويتر، صورًا من الميدان لأبطال الصحة على مداخل مكة المكرمة الستة، وهم يقومون بالفرز البصري على القادمين كإجراء احترازي للوقاية من كورونا، ولتقديم الخدمات التوعوية؛ استكمالًا للدور الوقائي المناط بها.

وقال المتحدث الرسمي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: تواجد ممارسين صحيين سعوديين مدربين على مكافحة العدوى لرصد حالات الأوبئة على مدار الـ24 ساعة في منافذ الضبط الأمني الستة للتأكد من سلامة القادمين لمكة، وذلك بالفرز البصري على جميع القادمين لمكة المكرمة، للتأكد من عدم وجود أي أعراض مصاحبة وملازمة؛ كارتفاع درجات الحرارة أو أي أمراض تصيب الجهاز التنفسي لا سمح الله.

وأكد "العتيبي" على قيام الممارسين الصحيين بعملهم ميدانيًّا مع رجال الأمن في المنفذ بالفحص البصري المبدئي عن بعد، على الأشخاص الذين يتم الاشتباه بهم؛ حيث يتم نقلهم إلى المركز لأخذ عينات حيوية للتأكد من حالته، وفي حال التأكد من الاشتباه يتم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة ونقل المشتبه به من خلال إسعافات الهلال الأحمر إلى مستشفيات محافظة جدة والطائف، واستكمال الفحوص الطبية اللازمة.

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