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مشهد ولي العهد مع مفتي عام المملكة يتصدر التواصل الاجتماعي.. إعجاب وثناء

على هامش استقبال خادم الحرمين القائد الأعلى للقوات العسكرية بالديوان الملكي

حازت صورتان التقطتا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع مفتي عام المملكة، على تداول واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجابًا كبيرًا.

وجاء المشهد الذي جمع سمو ولي العهد بمفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وديًا باسمًا من الطرفين ويهمس فيه فضيلة الشيخ إلى سمو ولي العهد ويتبادلان الأحاديث.

وكان ذلك على هامش استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، الأمراء، ومفتي عام المملكة، العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشهد ولي العهد مع مفتي عام المملكة يتصدر التواصل الاجتماعي.. إعجاب وثناء
سبق

حازت صورتان التقطتا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع مفتي عام المملكة، على تداول واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجابًا كبيرًا.

وجاء المشهد الذي جمع سمو ولي العهد بمفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وديًا باسمًا من الطرفين ويهمس فيه فضيلة الشيخ إلى سمو ولي العهد ويتبادلان الأحاديث.

وكان ذلك على هامش استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، الأمراء، ومفتي عام المملكة، العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
09:07 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
01:06 AM

مشهد ولي العهد مع مفتي عام المملكة يتصدر التواصل الاجتماعي.. إعجاب وثناء

على هامش استقبال خادم الحرمين القائد الأعلى للقوات العسكرية بالديوان الملكي

A A A
محمد المواسي - الرياض
7
34,475

حازت صورتان التقطتا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع مفتي عام المملكة، على تداول واسع في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجابًا كبيرًا.

وجاء المشهد الذي جمع سمو ولي العهد بمفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وديًا باسمًا من الطرفين ويهمس فيه فضيلة الشيخ إلى سمو ولي العهد ويتبادلان الأحاديث.

وكان ذلك على هامش استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، الأمراء، ومفتي عام المملكة، العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.

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