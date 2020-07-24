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"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

في انخفاض جديد.. 139 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالرياض

١٠ حالات وفاة ترفع إجمالي عدد الضحايا إلى ٧٢٨ شخصًا

شهدت منطقة الرياض، اليوم، انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 139 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 262.772 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض؛ حيث شهدت عفيف تسجيل 8 حالات، ثم 6 حالات في حريملاء، أما القويعية والخرج وحوطة بني تميم فقد تم رصد 5 حالات، بعدها 4 حالات في وادي الدواسر، ثم 3 حالات في الدوادمي وشقراء؛ فيما سجلت الزلفي حالتين، أما مرات والمجمعة والدلم فقد سجلت حالة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45228 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 728 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح الإجمالي 262772 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2241 حالة تعافٍ؛ بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 215731 حالة.

فيروس كورونا الجديد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في انخفاض جديد.. 139 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالرياض
سبق

شهدت منطقة الرياض، اليوم، انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 139 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 262.772 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض؛ حيث شهدت عفيف تسجيل 8 حالات، ثم 6 حالات في حريملاء، أما القويعية والخرج وحوطة بني تميم فقد تم رصد 5 حالات، بعدها 4 حالات في وادي الدواسر، ثم 3 حالات في الدوادمي وشقراء؛ فيما سجلت الزلفي حالتين، أما مرات والمجمعة والدلم فقد سجلت حالة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45228 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 728 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح الإجمالي 262772 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2241 حالة تعافٍ؛ بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 215731 حالة.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
04:27 PM

في انخفاض جديد.. 139 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالرياض

١٠ حالات وفاة ترفع إجمالي عدد الضحايا إلى ٧٢٨ شخصًا

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ذياب الشمري - الرياض
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2,304

شهدت منطقة الرياض، اليوم، انخفاضًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 139 إصابة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 262.772 حالة.

وتوزعت الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض؛ حيث شهدت عفيف تسجيل 8 حالات، ثم 6 حالات في حريملاء، أما القويعية والخرج وحوطة بني تميم فقد تم رصد 5 حالات، بعدها 4 حالات في وادي الدواسر، ثم 3 حالات في الدوادمي وشقراء؛ فيما سجلت الزلفي حالتين، أما مرات والمجمعة والدلم فقد سجلت حالة واحدة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45228 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 728 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح الإجمالي 262772 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2241 حالة تعافٍ؛ بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 215731 حالة.

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