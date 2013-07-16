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الفيحاء يوقع مخالصة مع الحارس الكولومبي بونيا

أعلن نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد حارس المرمى الكولومبي كريستيان بونيا، بالتراضي بين الطرفين.

ووقّع مجلس إدارة نادي الفيحاء مخالصة مالية نهائية مع الحارس الكولومبي، مقدِّمًا له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، ومتمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وقدمت إدارة النادي للاعب الشكر الجزيل على ما قدمه خلال فترة تواجده في صفوف الفريق، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

وفي سياق متصل غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إلى هولندا، مساء الاثنين؛ لإقامة معسكر تحضيري هناك؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يوقع مخالصة مع الحارس الكولومبي بونيا
سبق

أعلن نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد حارس المرمى الكولومبي كريستيان بونيا، بالتراضي بين الطرفين.

ووقّع مجلس إدارة نادي الفيحاء مخالصة مالية نهائية مع الحارس الكولومبي، مقدِّمًا له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، ومتمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وقدمت إدارة النادي للاعب الشكر الجزيل على ما قدمه خلال فترة تواجده في صفوف الفريق، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

وفي سياق متصل غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إلى هولندا، مساء الاثنين؛ لإقامة معسكر تحضيري هناك؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
06:18 PM

الفيحاء يوقع مخالصة مع الحارس الكولومبي بونيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الفيحاء برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إنهاء عقد حارس المرمى الكولومبي كريستيان بونيا، بالتراضي بين الطرفين.

ووقّع مجلس إدارة نادي الفيحاء مخالصة مالية نهائية مع الحارس الكولومبي، مقدِّمًا له الشكر على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، ومتمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وقدمت إدارة النادي للاعب الشكر الجزيل على ما قدمه خلال فترة تواجده في صفوف الفريق، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

وفي سياق متصل غادرت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء إلى هولندا، مساء الاثنين؛ لإقامة معسكر تحضيري هناك؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

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