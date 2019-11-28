حريق وانفجار في تكساس يجبران سكان 4 مدن على إخلاء منازلهم

إثر اشتعال مصنع للكيماويات استمر أكثر من 12 ساعة

دعت السلطات في ولاية تكساس الأمريكية السكان في أربع مدن إلى إخلاء منازلهم بعد انفجار جديد في مصنع للكيماويات شرقي تكساس بعد حريق في المنشأة، استمر أكثر من 12 ساعة، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، طلب مسؤولو مقاطعة جيفرسون من السكان ممن يقطنون على بعد 4 أميال (6.4 كم) من مصنع TPC بورت نيتيش إخلاء منازلهم بعد انفجار برج تقطير للمواد الكيماوية خلال محاولة مكافحة حريق في المصنع.

وطُلب من سكان بورت نيتشيس وغروفز وبورت آرثر ونيدرلاند في تكساس المغادرة، وإخلاء منازلهم.