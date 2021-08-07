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إيران تنفي ضلوعها في مهاجمة الناقلة الإسرائيلية بزعم لا يصدق.. "تعزيز أمن الملاحة بالخليج"

غداة تحميل مجموعة الـ7 طهران المسؤولية عن الاعتداء

رفضت إيران اليوم (السبت)، اتهامات بأنها المسؤولة عن هجوم دامٍ تعرضت له ناقلة إسرائيلية قبالة ساحل عمان؛ زاعمة أنها "تسعى لتعزيز الأمن في الممر المائي الاستراتيجي بالخليج.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي: "لو أننا سنتصدى لأعداء؛ فسنعلن ذلك صراحة؛ لذا نقول: إن الروايات الأخيرة التي رددها الأعداء عملية نفسية".

وأضاف "شكارجي": "خلافًا لاستراتيجية الولايات المتحدة وبريطانيا والنظام الصهيوني التي تهدف إلى إثارة حالة من انعدام الأمن، ومن رهاب إيران؛ فإن استراتيجية إيران هي تعزيز الأمن في الخليج العربي" وفقًا لـ"رويترز".

وألمح المتحدث إلى احتمال أن تكون إسرائيل هي من يقف وراء الهجوم.

وجاء تنصل إيران من مسؤوليتها؛ ردًّا على إعلان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الاقتصادية أمس، أن إيران تهدد السلم والأمن الدولييْن، وأن جميع الأدلة المتاحة، تشير إلى مسؤوليتها عن الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت، في 29 يوليو.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، بيان مجموعة السبع بشأن الواقعة؛ معتبرًا أنه "لا أساس له من الصحة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تنفي ضلوعها في مهاجمة الناقلة الإسرائيلية بزعم لا يصدق.. "تعزيز أمن الملاحة بالخليج"
سبق

رفضت إيران اليوم (السبت)، اتهامات بأنها المسؤولة عن هجوم دامٍ تعرضت له ناقلة إسرائيلية قبالة ساحل عمان؛ زاعمة أنها "تسعى لتعزيز الأمن في الممر المائي الاستراتيجي بالخليج.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي: "لو أننا سنتصدى لأعداء؛ فسنعلن ذلك صراحة؛ لذا نقول: إن الروايات الأخيرة التي رددها الأعداء عملية نفسية".

وأضاف "شكارجي": "خلافًا لاستراتيجية الولايات المتحدة وبريطانيا والنظام الصهيوني التي تهدف إلى إثارة حالة من انعدام الأمن، ومن رهاب إيران؛ فإن استراتيجية إيران هي تعزيز الأمن في الخليج العربي" وفقًا لـ"رويترز".

وألمح المتحدث إلى احتمال أن تكون إسرائيل هي من يقف وراء الهجوم.

وجاء تنصل إيران من مسؤوليتها؛ ردًّا على إعلان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الاقتصادية أمس، أن إيران تهدد السلم والأمن الدولييْن، وأن جميع الأدلة المتاحة، تشير إلى مسؤوليتها عن الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت، في 29 يوليو.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، بيان مجموعة السبع بشأن الواقعة؛ معتبرًا أنه "لا أساس له من الصحة".

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
04:42 PM

إيران تنفي ضلوعها في مهاجمة الناقلة الإسرائيلية بزعم لا يصدق.. "تعزيز أمن الملاحة بالخليج"

غداة تحميل مجموعة الـ7 طهران المسؤولية عن الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت إيران اليوم (السبت)، اتهامات بأنها المسؤولة عن هجوم دامٍ تعرضت له ناقلة إسرائيلية قبالة ساحل عمان؛ زاعمة أنها "تسعى لتعزيز الأمن في الممر المائي الاستراتيجي بالخليج.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي: "لو أننا سنتصدى لأعداء؛ فسنعلن ذلك صراحة؛ لذا نقول: إن الروايات الأخيرة التي رددها الأعداء عملية نفسية".

وأضاف "شكارجي": "خلافًا لاستراتيجية الولايات المتحدة وبريطانيا والنظام الصهيوني التي تهدف إلى إثارة حالة من انعدام الأمن، ومن رهاب إيران؛ فإن استراتيجية إيران هي تعزيز الأمن في الخليج العربي" وفقًا لـ"رويترز".

وألمح المتحدث إلى احتمال أن تكون إسرائيل هي من يقف وراء الهجوم.

وجاء تنصل إيران من مسؤوليتها؛ ردًّا على إعلان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الاقتصادية أمس، أن إيران تهدد السلم والأمن الدولييْن، وأن جميع الأدلة المتاحة، تشير إلى مسؤوليتها عن الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت، في 29 يوليو.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، بيان مجموعة السبع بشأن الواقعة؛ معتبرًا أنه "لا أساس له من الصحة".

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