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#تعداد_السعودية_2020.. ترقيم المباني يتواصل عبر ١١ ألف مراقب

متحدث #الهيئة_العامة_للإحصاء: في جميع مناطق المملكة حتى 11 رجب

قال وكيل الاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء والمتحدث الرسمي في #الهيئة_العامة_للإحصاء محمد الدخيني اليوم: إن العمل على مرحلة "ترقيم المباني والوحدات العقارية" #تعداد_السعودية_2020 ما زال مستمرًا، من خلال 11 ألف مراقب في جميع مناطق المملكة حتى الجمعة 11 رجب الموافق 6 مارس القادم.

يُذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020"؛ سيوفر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030.

ويساهم المشروع كذلك في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

الهيئة العامة للإحصاء تعداد السعودية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#تعداد_السعودية_2020.. ترقيم المباني يتواصل عبر ١١ ألف مراقب
سبق

قال وكيل الاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء والمتحدث الرسمي في #الهيئة_العامة_للإحصاء محمد الدخيني اليوم: إن العمل على مرحلة "ترقيم المباني والوحدات العقارية" #تعداد_السعودية_2020 ما زال مستمرًا، من خلال 11 ألف مراقب في جميع مناطق المملكة حتى الجمعة 11 رجب الموافق 6 مارس القادم.

يُذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020"؛ سيوفر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030.

ويساهم المشروع كذلك في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:45 AM

#تعداد_السعودية_2020.. ترقيم المباني يتواصل عبر ١١ ألف مراقب

متحدث #الهيئة_العامة_للإحصاء: في جميع مناطق المملكة حتى 11 رجب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وكيل الاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء والمتحدث الرسمي في #الهيئة_العامة_للإحصاء محمد الدخيني اليوم: إن العمل على مرحلة "ترقيم المباني والوحدات العقارية" #تعداد_السعودية_2020 ما زال مستمرًا، من خلال 11 ألف مراقب في جميع مناطق المملكة حتى الجمعة 11 رجب الموافق 6 مارس القادم.

يُذكر أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة "تعداد السعودية 2020"؛ سيوفر قاعدةً عريضة من البيانات الإحصائية لتُستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق رؤية 2030.

ويساهم المشروع كذلك في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

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