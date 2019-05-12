الولايات المتحدة.. 1156 وفاة جديدة وأعداد الضحايا تتخطى الـ80 ألفاً

بلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت 1351200 إصابة حتى الآن

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ80 ألفاً، بتسجيل 1156 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة والعالم، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 80897، وذلك ليفوق ضعفي حصيلة وفيات أي دولة أخرى على مستوى العالم.

ووفق روسيا اليوم بلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1351200 إصابة.

كما سجلت الولايات المتحدة خلال يوم أمس الاثنين حسب بيانات الجامعة، 1156 وفاة و18621 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".