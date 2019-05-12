النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : تمديد فترة السماح في التجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان .. ومنع كامل للتجول أيام العيد في عموم المملكة

الولايات المتحدة.. 1156 وفاة جديدة وأعداد الضحايا تتخطى الـ80 ألفاً

بلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت 1351200 إصابة حتى الآن

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ80 ألفاً، بتسجيل 1156 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة.
وأكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة والعالم، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 80897، وذلك ليفوق ضعفي حصيلة وفيات أي دولة أخرى على مستوى العالم.

ووفق روسيا اليوم بلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1351200 إصابة.

كما سجلت الولايات المتحدة خلال يوم أمس الاثنين حسب بيانات الجامعة، 1156 وفاة و18621 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الولايات المتحدة.. 1156 وفاة جديدة وأعداد الضحايا تتخطى الـ80 ألفاً
سبق

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ80 ألفاً، بتسجيل 1156 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة.
وأكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة والعالم، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 80897، وذلك ليفوق ضعفي حصيلة وفيات أي دولة أخرى على مستوى العالم.

ووفق روسيا اليوم بلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1351200 إصابة.

كما سجلت الولايات المتحدة خلال يوم أمس الاثنين حسب بيانات الجامعة، 1156 وفاة و18621 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:13 PM

الولايات المتحدة.. 1156 وفاة جديدة وأعداد الضحايا تتخطى الـ80 ألفاً

بلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت 1351200 إصابة حتى الآن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
822

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ80 ألفاً، بتسجيل 1156 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة.
وأكدت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة والعالم، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" في الولايات المتحدة بلغ حتى الآن 80897، وذلك ليفوق ضعفي حصيلة وفيات أي دولة أخرى على مستوى العالم.

ووفق روسيا اليوم بلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1351200 إصابة.

كما سجلت الولايات المتحدة خلال يوم أمس الاثنين حسب بيانات الجامعة، 1156 وفاة و18621 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,171
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,371
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,263

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة