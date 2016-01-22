أنتم بحاجة للشباب.. "مسك العالمي" في "دافوس 19".. جناح وجلسة ثرية

مشاركة تستمر لـ25 يناير ومهارات المستقبل والمواطنة تبرز ثقافة السعودية

يشارك منتدى "مسك العالمي" التابع لمركز "مبادرات"، مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي 2019 والمنعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير، وتشمل المشاركة: إبراز توجهات وأهداف منتدى مسك العالمي من خلال إقامة حلقات نقاشية، بالإضافة إلى جناح مستقل ومتكامل يُبرز الثقافة السعودية ويتيح تبادل الأفكار بين قادة الأعمال الشباب.

وستقام الجلسة النقاشية، صباح الجمعة 25 يناير، تحت عنوان "مهندسو اقتصاد المستقبل"، وتتناول الدور الذي يمكن أن يلعبه الشباب في بناء واقع اقتصادي أفضل للعالم في ضوء العولمة؛ فضلاً عن التطرق إلى ريادة الأعمال كوسيلة لتشجيع الحلول التي يقودها الشباب لتحديات الغد وطرح الأفكار والحلول الجديدة لمواجهة التحديات في التعليم والتوظيف.

وسيكون المتحدثون في الجلسة كل من: مدير مختبر الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت "إيريك هوروتز"، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، ومسؤولة شؤون التنوع في "SAP" جوديث ويليامز، والرئيس التنفيذي لـ"رونالد برجر" تشارلز بوي، والرئيس التنفيذي لـ"أديكو" ألين ديهازي؛ فيما تدير النقاش الإعلامية إيدي لاش المحررة التنفيذية لـ"Hub Culture".

من ناحية أخرى، يقيم منتدى مسك العالمي جناحاً مستقلاً بعنوان "أنتم بحاجة للشباب"، يتم فيه استقبال زوار منتدى دافوس الاقتصادي خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 22 يناير وحتى الخميس 24 يناير، وسوف يعقد حلقات نقاشية خلال هذه الفترة تتضمن مهارات المستقبل والمواطنة العالمية وريادة الأعمال.

أيضاً يضم الجناح معرضاً فنياً متنوعاً، كما يعرض فيلماً واقعياً عن مجموعة من الإبداعات السعودية الرائدة، بالإضافة إلى مساحة اجتماع للقاءات والمناقشات غير الرسمية بين ضيوف المنتدى من رواد الأعمال والقيادات الشابة، وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع:

https://miskglobalforum.com/world-economic-forum