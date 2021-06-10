النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي وبرعاية ودعم حكومة المملكة

كبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون من جوار البيت الحرام.. "إعلان السلام في أفغانستان"

"الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض

الشروط المقررة تتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض، يوم السبت 2/ 11/ 1442هـ الموافق 12/ 6/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر: تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأضافت: يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم جمرك الميناء الجاف بالرياض، إخراج البضاعة والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يومًا للسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض
سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض، يوم السبت 2/ 11/ 1442هـ الموافق 12/ 6/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر: تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأضافت: يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم جمرك الميناء الجاف بالرياض، إخراج البضاعة والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يومًا للسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
05:25 PM

"الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض

الشروط المقررة تتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,231

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض، يوم السبت 2/ 11/ 1442هـ الموافق 12/ 6/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر: تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأضافت: يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم جمرك الميناء الجاف بالرياض، إخراج البضاعة والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يومًا للسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,000
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,680

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة