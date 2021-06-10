"الزكاة" تعلن عن مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض

الشروط المقررة تتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض، يوم السبت 2/ 11/ 1442هـ الموافق 12/ 6/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع تويتر: تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "بضاعة" في جمرك الميناء الجاف بالرياض، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأضافت: يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط، وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم جمرك الميناء الجاف بالرياض، إخراج البضاعة والسيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، دفع عمولة السعي وقدرها 2,5%، علاوة على قيمة البيع.

وأردفت: يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المُباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد و20 يومًا للسيارات برسم الصادر، مشيرة إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "تطبيق توكلنا"، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.