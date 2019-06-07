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"من الصفر" قلّب صفحات التاريخ مع عرّاب الأمن الغذائي العربي الدكتور الثنيان

‏‫تربع على عرش أكثر البرامج مشاهدة

رغم الكم الهائل من البرامج التلفزيونية التي تعرضها شاشات التلفزيون العربية خلال شهر رمضان، فإن المحتوى الهادف قليل جداً، حيث يتغلب الترفيه على ما عداه من الموضوعات، لكن هناك دائماً من يكسر القالب ويغرد منفرداً ليعطي جرعة من المحتوى الجيد والمؤثر. برنامج «من الصفر», والمقدم عبر شاشة mbc، مفيد النويصر استمر في تقديم رسالته بتقديم قصص نجاح لشخصيات ناجحة ومؤثرة في المجتمع السعودي، وفي موسم نجح في التربع على عرش أكثر البرامج مشاهدة خلال شهر رمضان في السعودية، يحسب للنويصر الاختيارات المتميزة في الشخصيات التي يقدمها البرنامج، كما يحسب له أيضاً أن ضيوفه فتحوا خزائن الذكريات في برنامجه من دون تحفظ، وهكذا قدموا للمشاهد قصص نجاح وكفاح ملهمة لا تنقصها المشاعر واللحظات الخاصة.

في حلقة من حلقات "من الصفر" كانت مع أحد أسياد الاجتهاد رجل امتلك إرادة وبصيرة، وقدرة على اتخاذ القرار، لأنه من أعضاء مدرسة القرار، تخطى العقبات بسيف الاجتهاد الذي لا ينكسر؛ إنه الدكتور عبدالله الثنيان، عراب الأمن الغذائي السعودي والعربي، كانت أمامنا قصة حياة غنية جداً، الجانب المهني فيها فقط امتد لنصف قرن، وأثارت الكثير من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي والإعجاب، واختار د.الثنيان الحديث عن تفاصيل دقيقة وخاصة جداً من حياته. جسدت حالة الضيف منذ أن كان صغيراً وبين حواري مدينته في مكة وواقعها الاقتصادي والصحي، وبدايات الابتعاث في المملكة، ورحلته العملية في بنك التنمية السعودي وحتى تم ترشيحه لإدارة شركة تنموية ربحية للثروة الحيوانية تابعة لجامعة العربية، كافح من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية، وكيف أقنع د. عبدالله الثنيان دول الخليج بتحقيق أمنها الغذائي، بعكس آراء الاستشاريين بأن المنطقة غير صالحة للاستثمار.

استطاع مفيد النويصر في برنامج "من الصفر" أن يقلّب مع د. الثنيان صفحات من تاريخ المملكة وواقعها في عقود مضت من الكفاح لبعض المسؤولين ممن كبروا في السن حالياً، أو ممن رحلوا وتركوا سيرة عطرة من الوطنية والكفاح وحب العمل، مع أجيال سابقة عاشت ظروف الحرمان والظروف القاسية حولتها لقصص نجاح بدأت من الصفر لتحقق نجاحات عظيمة تغذت على الحرمان الذي دائماً ما وضع في إطار اليتم والجوع لتشكل نفوساً عظيمة لتنمية وطن .


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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"من الصفر" قلّب صفحات التاريخ مع عرّاب الأمن الغذائي العربي الدكتور الثنيان
سبق

رغم الكم الهائل من البرامج التلفزيونية التي تعرضها شاشات التلفزيون العربية خلال شهر رمضان، فإن المحتوى الهادف قليل جداً، حيث يتغلب الترفيه على ما عداه من الموضوعات، لكن هناك دائماً من يكسر القالب ويغرد منفرداً ليعطي جرعة من المحتوى الجيد والمؤثر. برنامج «من الصفر», والمقدم عبر شاشة mbc، مفيد النويصر استمر في تقديم رسالته بتقديم قصص نجاح لشخصيات ناجحة ومؤثرة في المجتمع السعودي، وفي موسم نجح في التربع على عرش أكثر البرامج مشاهدة خلال شهر رمضان في السعودية، يحسب للنويصر الاختيارات المتميزة في الشخصيات التي يقدمها البرنامج، كما يحسب له أيضاً أن ضيوفه فتحوا خزائن الذكريات في برنامجه من دون تحفظ، وهكذا قدموا للمشاهد قصص نجاح وكفاح ملهمة لا تنقصها المشاعر واللحظات الخاصة.

في حلقة من حلقات "من الصفر" كانت مع أحد أسياد الاجتهاد رجل امتلك إرادة وبصيرة، وقدرة على اتخاذ القرار، لأنه من أعضاء مدرسة القرار، تخطى العقبات بسيف الاجتهاد الذي لا ينكسر؛ إنه الدكتور عبدالله الثنيان، عراب الأمن الغذائي السعودي والعربي، كانت أمامنا قصة حياة غنية جداً، الجانب المهني فيها فقط امتد لنصف قرن، وأثارت الكثير من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي والإعجاب، واختار د.الثنيان الحديث عن تفاصيل دقيقة وخاصة جداً من حياته. جسدت حالة الضيف منذ أن كان صغيراً وبين حواري مدينته في مكة وواقعها الاقتصادي والصحي، وبدايات الابتعاث في المملكة، ورحلته العملية في بنك التنمية السعودي وحتى تم ترشيحه لإدارة شركة تنموية ربحية للثروة الحيوانية تابعة لجامعة العربية، كافح من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية، وكيف أقنع د. عبدالله الثنيان دول الخليج بتحقيق أمنها الغذائي، بعكس آراء الاستشاريين بأن المنطقة غير صالحة للاستثمار.

استطاع مفيد النويصر في برنامج "من الصفر" أن يقلّب مع د. الثنيان صفحات من تاريخ المملكة وواقعها في عقود مضت من الكفاح لبعض المسؤولين ممن كبروا في السن حالياً، أو ممن رحلوا وتركوا سيرة عطرة من الوطنية والكفاح وحب العمل، مع أجيال سابقة عاشت ظروف الحرمان والظروف القاسية حولتها لقصص نجاح بدأت من الصفر لتحقق نجاحات عظيمة تغذت على الحرمان الذي دائماً ما وضع في إطار اليتم والجوع لتشكل نفوساً عظيمة لتنمية وطن .


http://fw.to/8MBJLQ

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
07:36 PM

"من الصفر" قلّب صفحات التاريخ مع عرّاب الأمن الغذائي العربي الدكتور الثنيان

‏‫تربع على عرش أكثر البرامج مشاهدة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,645

رغم الكم الهائل من البرامج التلفزيونية التي تعرضها شاشات التلفزيون العربية خلال شهر رمضان، فإن المحتوى الهادف قليل جداً، حيث يتغلب الترفيه على ما عداه من الموضوعات، لكن هناك دائماً من يكسر القالب ويغرد منفرداً ليعطي جرعة من المحتوى الجيد والمؤثر. برنامج «من الصفر», والمقدم عبر شاشة mbc، مفيد النويصر استمر في تقديم رسالته بتقديم قصص نجاح لشخصيات ناجحة ومؤثرة في المجتمع السعودي، وفي موسم نجح في التربع على عرش أكثر البرامج مشاهدة خلال شهر رمضان في السعودية، يحسب للنويصر الاختيارات المتميزة في الشخصيات التي يقدمها البرنامج، كما يحسب له أيضاً أن ضيوفه فتحوا خزائن الذكريات في برنامجه من دون تحفظ، وهكذا قدموا للمشاهد قصص نجاح وكفاح ملهمة لا تنقصها المشاعر واللحظات الخاصة.

في حلقة من حلقات "من الصفر" كانت مع أحد أسياد الاجتهاد رجل امتلك إرادة وبصيرة، وقدرة على اتخاذ القرار، لأنه من أعضاء مدرسة القرار، تخطى العقبات بسيف الاجتهاد الذي لا ينكسر؛ إنه الدكتور عبدالله الثنيان، عراب الأمن الغذائي السعودي والعربي، كانت أمامنا قصة حياة غنية جداً، الجانب المهني فيها فقط امتد لنصف قرن، وأثارت الكثير من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي والإعجاب، واختار د.الثنيان الحديث عن تفاصيل دقيقة وخاصة جداً من حياته. جسدت حالة الضيف منذ أن كان صغيراً وبين حواري مدينته في مكة وواقعها الاقتصادي والصحي، وبدايات الابتعاث في المملكة، ورحلته العملية في بنك التنمية السعودي وحتى تم ترشيحه لإدارة شركة تنموية ربحية للثروة الحيوانية تابعة لجامعة العربية، كافح من أجل تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية، وكيف أقنع د. عبدالله الثنيان دول الخليج بتحقيق أمنها الغذائي، بعكس آراء الاستشاريين بأن المنطقة غير صالحة للاستثمار.

استطاع مفيد النويصر في برنامج "من الصفر" أن يقلّب مع د. الثنيان صفحات من تاريخ المملكة وواقعها في عقود مضت من الكفاح لبعض المسؤولين ممن كبروا في السن حالياً، أو ممن رحلوا وتركوا سيرة عطرة من الوطنية والكفاح وحب العمل، مع أجيال سابقة عاشت ظروف الحرمان والظروف القاسية حولتها لقصص نجاح بدأت من الصفر لتحقق نجاحات عظيمة تغذت على الحرمان الذي دائماً ما وضع في إطار اليتم والجوع لتشكل نفوساً عظيمة لتنمية وطن .


http://fw.to/8MBJLQ

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