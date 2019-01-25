"سندس" يحتفل بزواجه في جدة

احتفلت عائلتا آل بوقس وآل بلو بزفاف الشاب سندس محمد توفيق بلو على كريمة فائز بوقس، وذلك بقاعة نادي الكهرباء بحي الصفا بجدة، بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.
احتفلت عائلتا آل بوقس وآل بلو بزفاف الشاب سندس محمد توفيق بلو على كريمة فائز بوقس، وذلك بقاعة نادي الكهرباء بحي الصفا بجدة، بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.
احتفلت عائلتا آل بوقس وآل بلو بزفاف الشاب سندس محمد توفيق بلو على كريمة فائز بوقس، وذلك بقاعة نادي الكهرباء بحي الصفا بجدة، بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.
احتفلت عائلتا آل بوقس وآل بلو بزفاف الشاب سندس محمد توفيق بلو على كريمة فائز بوقس، وذلك بقاعة نادي الكهرباء بحي الصفا بجدة، بحضور لفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.