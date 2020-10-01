وفي التفاصيل، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بالمستجدات الدولية التي تهم البلدين.

أجرى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا أمس الأربعاء بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس.

"الجبير" يبحث مع وزير الخارجية بكوستاريكا العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-01 أجرى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا أمس الأربعاء بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس. وفي التفاصيل، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بالمستجدات الدولية التي تهم البلدين.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 02:18 AM

"الجبير" يبحث مع وزير الخارجية بكوستاريكا العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية ناقشا في اتصال هاتفي آفاق التعاون المشترك بين البلدَيْن





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أجرى عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًّا أمس الأربعاء بوزير الشؤون الخارجية في جمهورية كوستاريكا رودولفو سولانو كيروس.

وفي التفاصيل، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بالمستجدات الدولية التي تهم البلدين.