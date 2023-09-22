بالفيديو.. امرأة تُذهَل مما فعله مدير أكبر محلات التجزئة في العالم

اتصلت بسبب مشكلة إطار سيارتها الفارغ

لو كنت مديرًا لسوبر ماركت ضخم أو شركة أو مؤسسة، هل تقوم شخصيًّا بخدمة أحد عملائك أو زبائنك؟ تكشف هذه الواقعة ما قام به مدير أحد فروع "وول مارت" أحد أكبر محلات التجزئة في العالم؛ حين ذهب إلى امرأة في منزلها بولاية كانساس الأمريكية ليقوم بإصلاح إطار سيارتها.

وتحت عنوان "هذه هي الخدمة"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن محلات "وول مارت" قد كسبت عميلًا مدى الحياة؛ وذلك حين فوجئت امرأة بمدير الفرع في مدينة توبيكا بولاية كانساس، يأتي بنفسه إلى منزلها ليقوم بتعبئة إطار السيارة الفارغ بالهواء.

وحسب تدوينة على صفحتها على موقع "فيسبوك"، كانت المرأة قد فوجئت يوم الأربعاء الماضي، بأن إطار سيارتها السيدان البيضاء فارغ؛ فاتصلت بعدة أماكن للخدمة دون جدوى، وفي النهاية اتصلت بقسم السيارات بـ"وول مارت"، ورد عليها شخص يدعى "ريستاي"، عرّفها بأنه مدير محل "وول مارت"، وعلم أن إطار السيارة فارغ، وعندما أرادت المرأة أن تقود السيارة من المنزل إلى قسم الصيانة، رفض "ريستاي"، وحذّرها من أن ذلك سيؤدي إلى تآكل الإطار الفارغ، وقال لها: انتظري.. أنا قادم إلى منزلك".

وتقول المرأة في فيديو بثته مع تدوينتها: "هذا مذهل.. لا أصدق، هذا هو مدير وول مارت، يأتي بنفسه كي يملأ إطار سيارتي الفارغ"، ويظهر في الفيديو "ريستاي" وهو يهبط من سيارته حاملًا جهاز تعبئة الهواء، ويتجه إلى جراج المرأة ويقوم بتعبئة الإطار، حتى تتمكن في النهاية من الذهاب إلى قسم الصيانة من أجل إصلاح العطل.

وأضافت المرأة: "إنه شخص رائع، لقد أظهر شهامة وحبًّا غير عاديين".

وعلّق أحد العاملين بـ"وول مارت" على التدوينة قائلًا: "هذه هي الخدمة التي سيطلبها الزبائن دائمًا؛ أن يذهب المدير من أجل ملء الإطار الفارغ بالهواء".

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"؛ فإن وول مارت (Wal- Mart) هي شركة أمريكية للبيع بالتجزئة، أسستها عائلة والتون عام 1962م، وتُعد الأكبر في العالم من حيث الإيرادات، تملك "وول مارت" أكثر من 10900 متجر حول العالم؛ منها 4092 في الولايات المتحدة والبقية متفرقة بين 27 دولة.