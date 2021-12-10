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"العسومي": جولة ولي العهد ترسِّخ سياسة المملكة الداعمة للتعاون الخليجي

أعرب عن ثقته بأن نتائجها ستكون ترجمة لتطلعات قادة وشعوب دول المجلس

وصف عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالاستثنائية؛ وذلك لأهميتها وتوقيتها.

وأكد العسومي في بيان اليوم أن جولة سمو ولي العهد الخليجية تُرسِّخ النهج الحكيم والثابت للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن تعزيز التعاون، وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التضامن العربي بشكل عام، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. مشيرًا إلى أن الجولة تمثل قوة دفع لمنظومة التعاون الخليجي بعد اكتمال عقدها الرابع، خاصة أنها تأتي قبيل استضافة المملكة القمة الخليجية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة بأن نتائج الجولة ستكون ترجمة لتطلعات قادة وشعوب دول المجلس بشأن دعم منظومة العمل الخليجي المشترك؛ لكي تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتفتح آفاقًا أوسع للمصالح المشتركة بين دول الخليج العربية .

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"العسومي": جولة ولي العهد ترسِّخ سياسة المملكة الداعمة للتعاون الخليجي
سبق

وصف عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالاستثنائية؛ وذلك لأهميتها وتوقيتها.

وأكد العسومي في بيان اليوم أن جولة سمو ولي العهد الخليجية تُرسِّخ النهج الحكيم والثابت للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن تعزيز التعاون، وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التضامن العربي بشكل عام، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. مشيرًا إلى أن الجولة تمثل قوة دفع لمنظومة التعاون الخليجي بعد اكتمال عقدها الرابع، خاصة أنها تأتي قبيل استضافة المملكة القمة الخليجية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة بأن نتائج الجولة ستكون ترجمة لتطلعات قادة وشعوب دول المجلس بشأن دعم منظومة العمل الخليجي المشترك؛ لكي تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتفتح آفاقًا أوسع للمصالح المشتركة بين دول الخليج العربية .

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
09:56 PM

"العسومي": جولة ولي العهد ترسِّخ سياسة المملكة الداعمة للتعاون الخليجي

أعرب عن ثقته بأن نتائجها ستكون ترجمة لتطلعات قادة وشعوب دول المجلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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وصف عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الجولة الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالاستثنائية؛ وذلك لأهميتها وتوقيتها.

وأكد العسومي في بيان اليوم أن جولة سمو ولي العهد الخليجية تُرسِّخ النهج الحكيم والثابت للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن تعزيز التعاون، وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التضامن العربي بشكل عام، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. مشيرًا إلى أن الجولة تمثل قوة دفع لمنظومة التعاون الخليجي بعد اكتمال عقدها الرابع، خاصة أنها تأتي قبيل استضافة المملكة القمة الخليجية المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة بأن نتائج الجولة ستكون ترجمة لتطلعات قادة وشعوب دول المجلس بشأن دعم منظومة العمل الخليجي المشترك؛ لكي تواكب المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتفتح آفاقًا أوسع للمصالح المشتركة بين دول الخليج العربية .

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