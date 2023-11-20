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"التعليم" تكشف لـ"سبق" موعد إطلاق الروضة الافتراضية التجريبية

الدكتور محمد بن سعود المقبل: نبذل جهداً كبيراً حالياً في هذا المشروع

كشف وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل عن موعد إطلاق النسخة النهائية والمكتملة من مشروع الروضة الافتراضية التجريبية التي تم تدشينها اليوم برعاية وزير التعليم.

وقال "المقبل" لـ"سبق": سيتم ذلك مع اكتمال المشروع، نحن الآن نطلب من الأهالي وأولياء الأمور الملاحظات والمرئيات؛ من أجل الاستفادة منها وتعزيزها.

وعن التوقعات بإطلاق الروضة في نسختها المكتملة العام المقبل، أضاف: نقول إن شاء الله العام المقبل، إلا أن هناك عملاً وجهداً كبيراً نبذله حالياً في هذا المشروع.

من جانبها، تحدثت مديرة عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم "ندى السماعيل" عن الروضة الافتراضية التجريبية التي دشنها وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ صباح اليوم، تزامناً مع احتفاء الوزارة باليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الأربعاء 20 نوفمبر.

وقالت "ندى" لـ"سبق": مع الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الأربعاء، تم تدشين الروضة الافتراضية، وهي في نسختها الأولى والتجريبية وقابلة للتطوير، وهناك وحدة واحدة بها من مجموع 11 وحدة من وحدات رياض الأطفال التي تدرّس في مناهجنا بالروضات.

وكشفت عن إطلاق وحدة في كل فترة لإعطاء الطفل نوعاً من المتعة والتطوير والتجديد، ولإعطاء فرصة لعملية التحديث والتطوير في كل مرحلة في الروضة الافتراضية.

وأضافت: تطبيق الروضة الافتراضية يتم تحميله على جميع الأجهزة الذكية، ويمكن لأولياء الأمور الدخول إلى الروضة الافتراضية وتلقائياً ينتقلون إلى برنامج نور لتسجيل أبنائهم، ثم العودة إلى الروضة، ويمكنهم التفاعل من خلالها؛ لكونها مرتبطة بالبرنامج، وكأنّ الروضة مدرسة واقعية في التعليم.

وأعربت عن أمنيتها بأن يحظى مشروع الروضة الافتراضية في نسخته التجريبية بأعجاب وقبول ورضى أولياء الأمور والطلاب.

وتابعت: هي الآن وحدة واحدة، وكلما أنهينا وحدة سنكمل التي تليها، ونحن في عملية تطوير وتحديث مستمرة إلى أن تكتمل 11 وحدة.

يذكر أن تدشين الروضة الافتراضية يأتي لمنح الأطفال في هذه المرحلة فرصة محاكاة الواقع الفعلي للروضات، بما تقدمه من فيديوهات تعليمية، وقصص، وألعاب، وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى الإرشادات والرسائل التوعوية، وأدوات التقييم لولي الأمر؛ لمساعدته على دعم تعلم الطفل من المنزل، وتمكن الأسر التي لم تستطع إلحاق أطفالها بمدارس قريبة من الاستفادة من التفاعل الافتراضي المثمر والمفيد.

وزارة للتعليم الروضة الافتراضية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تكشف لـ"سبق" موعد إطلاق الروضة الافتراضية التجريبية
سبق

كشف وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل عن موعد إطلاق النسخة النهائية والمكتملة من مشروع الروضة الافتراضية التجريبية التي تم تدشينها اليوم برعاية وزير التعليم.

وقال "المقبل" لـ"سبق": سيتم ذلك مع اكتمال المشروع، نحن الآن نطلب من الأهالي وأولياء الأمور الملاحظات والمرئيات؛ من أجل الاستفادة منها وتعزيزها.

وعن التوقعات بإطلاق الروضة في نسختها المكتملة العام المقبل، أضاف: نقول إن شاء الله العام المقبل، إلا أن هناك عملاً وجهداً كبيراً نبذله حالياً في هذا المشروع.

من جانبها، تحدثت مديرة عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم "ندى السماعيل" عن الروضة الافتراضية التجريبية التي دشنها وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ صباح اليوم، تزامناً مع احتفاء الوزارة باليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الأربعاء 20 نوفمبر.

وقالت "ندى" لـ"سبق": مع الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الأربعاء، تم تدشين الروضة الافتراضية، وهي في نسختها الأولى والتجريبية وقابلة للتطوير، وهناك وحدة واحدة بها من مجموع 11 وحدة من وحدات رياض الأطفال التي تدرّس في مناهجنا بالروضات.

وكشفت عن إطلاق وحدة في كل فترة لإعطاء الطفل نوعاً من المتعة والتطوير والتجديد، ولإعطاء فرصة لعملية التحديث والتطوير في كل مرحلة في الروضة الافتراضية.

وأضافت: تطبيق الروضة الافتراضية يتم تحميله على جميع الأجهزة الذكية، ويمكن لأولياء الأمور الدخول إلى الروضة الافتراضية وتلقائياً ينتقلون إلى برنامج نور لتسجيل أبنائهم، ثم العودة إلى الروضة، ويمكنهم التفاعل من خلالها؛ لكونها مرتبطة بالبرنامج، وكأنّ الروضة مدرسة واقعية في التعليم.

وأعربت عن أمنيتها بأن يحظى مشروع الروضة الافتراضية في نسخته التجريبية بأعجاب وقبول ورضى أولياء الأمور والطلاب.

وتابعت: هي الآن وحدة واحدة، وكلما أنهينا وحدة سنكمل التي تليها، ونحن في عملية تطوير وتحديث مستمرة إلى أن تكتمل 11 وحدة.

يذكر أن تدشين الروضة الافتراضية يأتي لمنح الأطفال في هذه المرحلة فرصة محاكاة الواقع الفعلي للروضات، بما تقدمه من فيديوهات تعليمية، وقصص، وألعاب، وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى الإرشادات والرسائل التوعوية، وأدوات التقييم لولي الأمر؛ لمساعدته على دعم تعلم الطفل من المنزل، وتمكن الأسر التي لم تستطع إلحاق أطفالها بمدارس قريبة من الاستفادة من التفاعل الافتراضي المثمر والمفيد.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
03:22 PM

"التعليم" تكشف لـ"سبق" موعد إطلاق الروضة الافتراضية التجريبية

الدكتور محمد بن سعود المقبل: نبذل جهداً كبيراً حالياً في هذا المشروع

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل عن موعد إطلاق النسخة النهائية والمكتملة من مشروع الروضة الافتراضية التجريبية التي تم تدشينها اليوم برعاية وزير التعليم.

وقال "المقبل" لـ"سبق": سيتم ذلك مع اكتمال المشروع، نحن الآن نطلب من الأهالي وأولياء الأمور الملاحظات والمرئيات؛ من أجل الاستفادة منها وتعزيزها.

وعن التوقعات بإطلاق الروضة في نسختها المكتملة العام المقبل، أضاف: نقول إن شاء الله العام المقبل، إلا أن هناك عملاً وجهداً كبيراً نبذله حالياً في هذا المشروع.

من جانبها، تحدثت مديرة عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم "ندى السماعيل" عن الروضة الافتراضية التجريبية التي دشنها وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ صباح اليوم، تزامناً مع احتفاء الوزارة باليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الأربعاء 20 نوفمبر.

وقالت "ندى" لـ"سبق": مع الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الأربعاء، تم تدشين الروضة الافتراضية، وهي في نسختها الأولى والتجريبية وقابلة للتطوير، وهناك وحدة واحدة بها من مجموع 11 وحدة من وحدات رياض الأطفال التي تدرّس في مناهجنا بالروضات.

وكشفت عن إطلاق وحدة في كل فترة لإعطاء الطفل نوعاً من المتعة والتطوير والتجديد، ولإعطاء فرصة لعملية التحديث والتطوير في كل مرحلة في الروضة الافتراضية.

وأضافت: تطبيق الروضة الافتراضية يتم تحميله على جميع الأجهزة الذكية، ويمكن لأولياء الأمور الدخول إلى الروضة الافتراضية وتلقائياً ينتقلون إلى برنامج نور لتسجيل أبنائهم، ثم العودة إلى الروضة، ويمكنهم التفاعل من خلالها؛ لكونها مرتبطة بالبرنامج، وكأنّ الروضة مدرسة واقعية في التعليم.

وأعربت عن أمنيتها بأن يحظى مشروع الروضة الافتراضية في نسخته التجريبية بأعجاب وقبول ورضى أولياء الأمور والطلاب.

وتابعت: هي الآن وحدة واحدة، وكلما أنهينا وحدة سنكمل التي تليها، ونحن في عملية تطوير وتحديث مستمرة إلى أن تكتمل 11 وحدة.

يذكر أن تدشين الروضة الافتراضية يأتي لمنح الأطفال في هذه المرحلة فرصة محاكاة الواقع الفعلي للروضات، بما تقدمه من فيديوهات تعليمية، وقصص، وألعاب، وأنشطة تفاعلية، إضافة إلى الإرشادات والرسائل التوعوية، وأدوات التقييم لولي الأمر؛ لمساعدته على دعم تعلم الطفل من المنزل، وتمكن الأسر التي لم تستطع إلحاق أطفالها بمدارس قريبة من الاستفادة من التفاعل الافتراضي المثمر والمفيد.

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