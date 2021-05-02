أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، على وجوب التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح خلال الإيام المقبلة العشر الأواخر وعيد الفطر. وشدد العبد العالي في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا بأن نكون حذرين في سلوكياتنا في هذه الأيام المهمة حتى لا يعود المنحنى الوبائي لكورونا في مواصلة ارتفاعاته، وأكد على الجميع الحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية. من جانبه دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين إلى تجنب التسوق في أوقات الذروة من الـ 9 مساءً حتى الـ 2 صباحًا حفاظًا على ‫الصحة‬، وأن يكون التسوق عبر المتاجر الإلكترونية لكونه خيارًا آمنًا وبديلًا مفضلًا في هذه الفترة تحديدًا. وأشار إلى أن المتسوق يستطيع توفير 90٪ من وقته خارج أوقات الذروة في الظهيرة أو بعد العصر أو ما قبل التاسعة مساءً، ولفت إلى أنه تم السماح للمنشآت التجارية بالعمل 24 ساعة، مؤكدًا على الجميع الحذر والابتعاد عن المحلات المزدحمة، وأنه تم مخالفة 5000 منشأة خلال أكثر من 170 ألف جولة رقابية في رمضان‬.

العبد العالي‬: الأيام المقبلة مهمة.. نتقيد باحترازات كورونا وأخذ اللقاح عبدالحكيم شار سبق 2021-05-02 أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، على وجوب التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح خلال الإيام المقبلة العشر الأواخر وعيد الفطر.



وشدد العبد العالي في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا بأن نكون حذرين في سلوكياتنا في هذه الأيام المهمة حتى لا يعود المنحنى الوبائي لكورونا في مواصلة ارتفاعاته، وأكد على الجميع الحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.



من جانبه دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين إلى تجنب التسوق في أوقات الذروة من الـ 9 مساءً حتى الـ 2 صباحًا حفاظًا على ‫الصحة‬، وأن يكون التسوق عبر المتاجر الإلكترونية لكونه خيارًا آمنًا وبديلًا مفضلًا في هذه الفترة تحديدًا.



وأشار إلى أن المتسوق يستطيع توفير 90٪ من وقته خارج أوقات الذروة في الظهيرة أو بعد العصر أو ما قبل التاسعة مساءً، ولفت إلى أنه تم السماح للمنشآت التجارية بالعمل 24 ساعة، مؤكدًا على الجميع الحذر والابتعاد عن المحلات المزدحمة، وأنه تم مخالفة 5000 منشأة خلال أكثر من 170 ألف جولة رقابية في رمضان‬.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 06:02 PM

العبد العالي‬: الأيام المقبلة مهمة.. نتقيد باحترازات كورونا وأخذ اللقاح متحدث ‫التجارة: تجنبوا التسوق في أوقات الذروة حفاظًا على ‫الصحة‬





A A A





6 مشاركة

أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، على وجوب التقيد بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح خلال الإيام المقبلة العشر الأواخر وعيد الفطر.



وشدد العبد العالي في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا بأن نكون حذرين في سلوكياتنا في هذه الأيام المهمة حتى لا يعود المنحنى الوبائي لكورونا في مواصلة ارتفاعاته، وأكد على الجميع الحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.



من جانبه دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن بن محمد الحسين إلى تجنب التسوق في أوقات الذروة من الـ 9 مساءً حتى الـ 2 صباحًا حفاظًا على ‫الصحة‬، وأن يكون التسوق عبر المتاجر الإلكترونية لكونه خيارًا آمنًا وبديلًا مفضلًا في هذه الفترة تحديدًا.



وأشار إلى أن المتسوق يستطيع توفير 90٪ من وقته خارج أوقات الذروة في الظهيرة أو بعد العصر أو ما قبل التاسعة مساءً، ولفت إلى أنه تم السماح للمنشآت التجارية بالعمل 24 ساعة، مؤكدًا على الجميع الحذر والابتعاد عن المحلات المزدحمة، وأنه تم مخالفة 5000 منشأة خلال أكثر من 170 ألف جولة رقابية في رمضان‬.