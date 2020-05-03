النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 27011

على خلفية اتهامه بالفساد.. القضاء الإسرائيلي يبحث أهلية "نتنياهو" لتشكيل الحكومة

سيترتب على حكم باستبعاده إجراء انتخابات مبكرة

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأحد)، جلسة تستمر يومين؛ لتحديد ما إذا كان سيُسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل حكومة جديدة.

ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد "نتنياهو" إلى إجراء انتخابات مبكرة، لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وفقاً لـ"رويترز".

ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اتفاقاً الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.

ووفقاً للاتفاق، يتولى "نتنياهو اليميني"، الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حالياً حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهراً، ثم يسلم زمام الحكم لـ"جانتس" المنتمي لتيار الوسط، لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماساً لأعلى محكمة في إسرائيل؛ لإلغاء الاتفاق ومنع "نتنياهو" من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.

ورداً على الالتماس، ذكر النائب العام أفيخاي ماندلبليت، أنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد "نتنياهو".

نتنياهو

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
على خلفية اتهامه بالفساد.. القضاء الإسرائيلي يبحث أهلية "نتنياهو" لتشكيل الحكومة
سبق

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأحد)، جلسة تستمر يومين؛ لتحديد ما إذا كان سيُسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل حكومة جديدة.

ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد "نتنياهو" إلى إجراء انتخابات مبكرة، لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وفقاً لـ"رويترز".

ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اتفاقاً الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.

ووفقاً للاتفاق، يتولى "نتنياهو اليميني"، الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حالياً حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهراً، ثم يسلم زمام الحكم لـ"جانتس" المنتمي لتيار الوسط، لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماساً لأعلى محكمة في إسرائيل؛ لإلغاء الاتفاق ومنع "نتنياهو" من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.

ورداً على الالتماس، ذكر النائب العام أفيخاي ماندلبليت، أنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد "نتنياهو".

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
02:45 PM

على خلفية اتهامه بالفساد.. القضاء الإسرائيلي يبحث أهلية "نتنياهو" لتشكيل الحكومة

سيترتب على حكم باستبعاده إجراء انتخابات مبكرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
712

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأحد)، جلسة تستمر يومين؛ لتحديد ما إذا كان سيُسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل حكومة جديدة.

ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد "نتنياهو" إلى إجراء انتخابات مبكرة، لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وفقاً لـ"رويترز".

ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اتفاقاً الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.

ووفقاً للاتفاق، يتولى "نتنياهو اليميني"، الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حالياً حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهراً، ثم يسلم زمام الحكم لـ"جانتس" المنتمي لتيار الوسط، لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماساً لأعلى محكمة في إسرائيل؛ لإلغاء الاتفاق ومنع "نتنياهو" من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.

ورداً على الالتماس، ذكر النائب العام أفيخاي ماندلبليت، أنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد "نتنياهو".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,589
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,942
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,904

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة