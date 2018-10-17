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معرض وظائف 2019 بغرفة الشرقية يسجل زيارة أكثر من 19 ألف طالب عمل

اختتمت فعالياته اليوم

سجل معرض وظائف 2019 الذي نظمته غرفة الشرقية واختتمت فعالياته اليوم، زيارة أكثر من 19 ألفًا من طالبي وطالبات العمل، وسط اهتمام كبير من المشاركين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك في مقر شركة معارض الظهران الدولية أكسبو بالدمام.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز لرعايته وتشريفه المعرض الذي يلقى الدعم اللامحدود من سموه.

وأشار الخالدي إلى أن النتائج الأولية للمعرض أكدت عمق التفاعل بين القطاعين العام والخاص لدعم شبابنا السعودي المؤهل، لافتًا إلى أن معظم الذين تقدموا للحصول على الوظائف هم من حملة الدرجات العلمية العليا ومنهم عدد كبير من خريجي الجامعات الأجنبية؛ الأمر الذي يؤكد أن المعرض أصبح وسيلة مفضلة لدى الشباب السعودي للحصول على الوظائف المطلوبة؛ نظرًا للتميز في الفرص المتاحة عبر هذا المعرض وفقًا لرؤية المملكة 2030.

من جهته قال أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل: إن هذا النجاح الذي حققه المعرض في نسخته السادسة هذا العام كان نتيجة عوامل عديدة أبرزها الجهود المبكرة التي بذلتها الغرفة، والتفاعل الكبير من قبل الجمهور الذي جسد حقيقة الحيوية والحماس الذي يعيشه الشباب السعودي.

معرض وظائف 2019 غرفة الشرقية شركة معارض الظهران الدولية أكسبو بالدمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معرض وظائف 2019 بغرفة الشرقية يسجل زيارة أكثر من 19 ألف طالب عمل
سبق

سجل معرض وظائف 2019 الذي نظمته غرفة الشرقية واختتمت فعالياته اليوم، زيارة أكثر من 19 ألفًا من طالبي وطالبات العمل، وسط اهتمام كبير من المشاركين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك في مقر شركة معارض الظهران الدولية أكسبو بالدمام.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز لرعايته وتشريفه المعرض الذي يلقى الدعم اللامحدود من سموه.

وأشار الخالدي إلى أن النتائج الأولية للمعرض أكدت عمق التفاعل بين القطاعين العام والخاص لدعم شبابنا السعودي المؤهل، لافتًا إلى أن معظم الذين تقدموا للحصول على الوظائف هم من حملة الدرجات العلمية العليا ومنهم عدد كبير من خريجي الجامعات الأجنبية؛ الأمر الذي يؤكد أن المعرض أصبح وسيلة مفضلة لدى الشباب السعودي للحصول على الوظائف المطلوبة؛ نظرًا للتميز في الفرص المتاحة عبر هذا المعرض وفقًا لرؤية المملكة 2030.

من جهته قال أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل: إن هذا النجاح الذي حققه المعرض في نسخته السادسة هذا العام كان نتيجة عوامل عديدة أبرزها الجهود المبكرة التي بذلتها الغرفة، والتفاعل الكبير من قبل الجمهور الذي جسد حقيقة الحيوية والحماس الذي يعيشه الشباب السعودي.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
04:56 PM

معرض وظائف 2019 بغرفة الشرقية يسجل زيارة أكثر من 19 ألف طالب عمل

اختتمت فعالياته اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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سجل معرض وظائف 2019 الذي نظمته غرفة الشرقية واختتمت فعالياته اليوم، زيارة أكثر من 19 ألفًا من طالبي وطالبات العمل، وسط اهتمام كبير من المشاركين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ وذلك في مقر شركة معارض الظهران الدولية أكسبو بالدمام.

ورفع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز لرعايته وتشريفه المعرض الذي يلقى الدعم اللامحدود من سموه.

وأشار الخالدي إلى أن النتائج الأولية للمعرض أكدت عمق التفاعل بين القطاعين العام والخاص لدعم شبابنا السعودي المؤهل، لافتًا إلى أن معظم الذين تقدموا للحصول على الوظائف هم من حملة الدرجات العلمية العليا ومنهم عدد كبير من خريجي الجامعات الأجنبية؛ الأمر الذي يؤكد أن المعرض أصبح وسيلة مفضلة لدى الشباب السعودي للحصول على الوظائف المطلوبة؛ نظرًا للتميز في الفرص المتاحة عبر هذا المعرض وفقًا لرؤية المملكة 2030.

من جهته قال أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل: إن هذا النجاح الذي حققه المعرض في نسخته السادسة هذا العام كان نتيجة عوامل عديدة أبرزها الجهود المبكرة التي بذلتها الغرفة، والتفاعل الكبير من قبل الجمهور الذي جسد حقيقة الحيوية والحماس الذي يعيشه الشباب السعودي.

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