النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1020 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 908 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الإسلامية" توجه الدعاة ومنسوبي المساجد للتحذير من خطر التبرع لجهات خارجية

في تعميم أصدرته الوزارة تزامنًا مع بيان أمن الدولة وتحقيقًا لرسالتها التوعوية والإرشادية

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية بعموم مناطق المملكة، بالتحذير من قيام جهات مجهولة داخل المملكة وخارجها بالدعوة إلى جمع التبرعات لجهات خارجية عبر الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، تزامنًا مع بيان رئاسة أمن الدولة الذي صدر يوم أمس، المتضمن التحذير من جهات خارجية تدعو لجمع التبرعات بطرق غير نظامية ومخالفة للقانون.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لعموم فروعها بمناطق المملكة تَضَمّن التأكيد على الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية، بالتحذير من جمع التبرعات بطرق غير نظامية، والتوجيه بنشر تصاميم إرشادية وتحذيرية بوسائل التواصل الحديثة (تويتر- سناب شات- يوتيوب) عبر حسابات الوزارة الرسمية والجمعيات الدعوية بمناطق المملكة.

كما أكدت الوزارة تضمين شعار السنبلة الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ ليكون في جميع تفاعلات الجهات الحكومية لإعطاء جانب موحد من الجهات المختصة بالإعلان، إلى جانب تحديد الجهات المختصة بجمع التبرعات في المملكة بالرسائل النصية والتغريدات.

وشدد التعميم على قيام منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ودعاة، بإلقاء خطب جمعة ومحاضرات وكلمات توعوية عقب الصلوات؛ للتوعية بخطر جمع التبرعات أو إيصالها لجهات غير مرخص لها، وترغيبهم بالتبرع إلى الجهات الخيرية المعتمدة بالمملكة، والتنويه بالجهود التي تقدّمها المملكة ودورها الرائد في العمل الإغاثي وفق عمل مؤسسي منظم.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كلفت عددًا من الدعاة، للمشاركة في القنوات الفضائية والإذاعية؛ للتحذير من التبرع لجهات خارجية.. كما كثّفت حملاتها التوعوية والإرشادية لحماية المجتمع من الانسياق خلف تلك الجهات الخارجية في إطار القيام بالواجب الشرعي من النصح والإرشاد وبيان خطر مخالفة توجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله- والحث على الوحدة والمحافظة على الأمن والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تحاول الإساءة للدين والوطن.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الإسلامية" توجه الدعاة ومنسوبي المساجد للتحذير من خطر التبرع لجهات خارجية
سبق

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية بعموم مناطق المملكة، بالتحذير من قيام جهات مجهولة داخل المملكة وخارجها بالدعوة إلى جمع التبرعات لجهات خارجية عبر الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، تزامنًا مع بيان رئاسة أمن الدولة الذي صدر يوم أمس، المتضمن التحذير من جهات خارجية تدعو لجمع التبرعات بطرق غير نظامية ومخالفة للقانون.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لعموم فروعها بمناطق المملكة تَضَمّن التأكيد على الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية، بالتحذير من جمع التبرعات بطرق غير نظامية، والتوجيه بنشر تصاميم إرشادية وتحذيرية بوسائل التواصل الحديثة (تويتر- سناب شات- يوتيوب) عبر حسابات الوزارة الرسمية والجمعيات الدعوية بمناطق المملكة.

كما أكدت الوزارة تضمين شعار السنبلة الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ ليكون في جميع تفاعلات الجهات الحكومية لإعطاء جانب موحد من الجهات المختصة بالإعلان، إلى جانب تحديد الجهات المختصة بجمع التبرعات في المملكة بالرسائل النصية والتغريدات.

وشدد التعميم على قيام منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ودعاة، بإلقاء خطب جمعة ومحاضرات وكلمات توعوية عقب الصلوات؛ للتوعية بخطر جمع التبرعات أو إيصالها لجهات غير مرخص لها، وترغيبهم بالتبرع إلى الجهات الخيرية المعتمدة بالمملكة، والتنويه بالجهود التي تقدّمها المملكة ودورها الرائد في العمل الإغاثي وفق عمل مؤسسي منظم.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كلفت عددًا من الدعاة، للمشاركة في القنوات الفضائية والإذاعية؛ للتحذير من التبرع لجهات خارجية.. كما كثّفت حملاتها التوعوية والإرشادية لحماية المجتمع من الانسياق خلف تلك الجهات الخارجية في إطار القيام بالواجب الشرعي من النصح والإرشاد وبيان خطر مخالفة توجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله- والحث على الوحدة والمحافظة على الأمن والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تحاول الإساءة للدين والوطن.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
02:06 PM

"الإسلامية" توجه الدعاة ومنسوبي المساجد للتحذير من خطر التبرع لجهات خارجية

في تعميم أصدرته الوزارة تزامنًا مع بيان أمن الدولة وتحقيقًا لرسالتها التوعوية والإرشادية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,089

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية بعموم مناطق المملكة، بالتحذير من قيام جهات مجهولة داخل المملكة وخارجها بالدعوة إلى جمع التبرعات لجهات خارجية عبر الإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، تزامنًا مع بيان رئاسة أمن الدولة الذي صدر يوم أمس، المتضمن التحذير من جهات خارجية تدعو لجمع التبرعات بطرق غير نظامية ومخالفة للقانون.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لعموم فروعها بمناطق المملكة تَضَمّن التأكيد على الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية، بالتحذير من جمع التبرعات بطرق غير نظامية، والتوجيه بنشر تصاميم إرشادية وتحذيرية بوسائل التواصل الحديثة (تويتر- سناب شات- يوتيوب) عبر حسابات الوزارة الرسمية والجمعيات الدعوية بمناطق المملكة.

كما أكدت الوزارة تضمين شعار السنبلة الذي حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ ليكون في جميع تفاعلات الجهات الحكومية لإعطاء جانب موحد من الجهات المختصة بالإعلان، إلى جانب تحديد الجهات المختصة بجمع التبرعات في المملكة بالرسائل النصية والتغريدات.

وشدد التعميم على قيام منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ودعاة، بإلقاء خطب جمعة ومحاضرات وكلمات توعوية عقب الصلوات؛ للتوعية بخطر جمع التبرعات أو إيصالها لجهات غير مرخص لها، وترغيبهم بالتبرع إلى الجهات الخيرية المعتمدة بالمملكة، والتنويه بالجهود التي تقدّمها المملكة ودورها الرائد في العمل الإغاثي وفق عمل مؤسسي منظم.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كلفت عددًا من الدعاة، للمشاركة في القنوات الفضائية والإذاعية؛ للتحذير من التبرع لجهات خارجية.. كما كثّفت حملاتها التوعوية والإرشادية لحماية المجتمع من الانسياق خلف تلك الجهات الخارجية في إطار القيام بالواجب الشرعي من النصح والإرشاد وبيان خطر مخالفة توجيهات ولاة الأمر -وفقهم الله- والحث على الوحدة والمحافظة على الأمن والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تحاول الإساءة للدين والوطن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,751
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,499
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,018

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة