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#لتبقى: الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تخفيض استهلاك الكهرباء

قال المركز: مرة واحدة كل أسبوعين وبشكل منتظم.. تطيل عمر الجهاز

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.
وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف.

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#لتبقى: الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تخفيض استهلاك الكهرباء
سبق

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.
وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
02:20 PM

#لتبقى: الصيانة الدورية لأجهزة التكييف تخفيض استهلاك الكهرباء

قال المركز: مرة واحدة كل أسبوعين وبشكل منتظم.. تطيل عمر الجهاز

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,069

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.
وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وإطالة عمر أجهزة التكييف.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,718
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,538
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,515

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